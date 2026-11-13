Per Vasco Rossi un nuovo Modena Park dopo 10 anni: l'annuncio

Vasco Rossi potrebbe tornare al Modena Park nel 2027, dieci anni dopo il concerto dei record? Le parole del sindaco riaccendono l'attesa dei fan

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A dieci anni dal concerto dei record che fece entrare Modena nella storia della musica dal vivo, Vasco Rossi potrebbe tornare a esibirsi al Parco Ferrari nel 2027, un’ipotesi che si fa sempre più concreta dopo le recenti dichiarazioni del sindaco della città emiliana.

Vasco Rossi torna al Modena Park? Cosa ha annunciato il sindaco

Il ritorno del rocker di Zocca nella città del celebre Modena Park 2017 sembra ormai vicino e a confermare lo stato avanzato delle trattative è stato proprio il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, che il 12 novembre ha commentato le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sulla possibilità di ospitare nuovamente l’artista al Parco Enzo Ferrari, a dieci anni dal concerto che richiamò 225mila spettatori.

Come si legge su ‘La Repubblica’, il primo cittadino ha dichiarato: “Stiamo lavorando molto perché sia così e siamo quasi arrivati alla meta, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Era un desiderio che avevo espresso pubblicamente e non ho mai perso di vista questo obiettivo anche quando tutto sembrava andare in un’altra direzione: ci stiamo preparando e sentiamo di essere veramente vicini al traguardo“.

Le parole di Mezzetti confermerebbero dunque l’impegno dell’amministrazione comunale per riportare il Komandante a Modena, attraverso un progetto che coinvolge anche la Regione Emilia-Romagna e sembra che i contatti con l’entourage dell’artista proseguano ormai da mesi e che l’accordo potrebbe essere definito a breve, anche se manca ancora la comunicazione ufficiale.

L’eventuale ritorno assumerebbe un significato particolare per la città, che il 1° luglio 2017 ospitò uno degli appuntamenti più importanti della carriera di Vasco e che celebrava allora i suoi quarant’anni di attività e trasformò il Parco Ferrari in una gigantesca arena all’aperto, con una partecipazione destinata a entrare nella storia dei grandi eventi musicali.

Lo stesso cantante, tuttavia, aveva chiarito lo scorso aprile che quella manifestazione sarebbe rimasta un’esperienza irripetibile e il nuovo progetto avrebbe infatti caratteristiche differenti, pur recuperando il legame con il luogo che ospitò lo spettacolo del 2017.

Quando sarà il nuovo concerto di Vasco Rossi

Secondo le anticipazioni riportate dalla stampa locale, il 28 e 29 maggio 2027 rappresenterebbero una delle combinazioni più probabili per il ritorno di Vasco a Modena. L’altra possibilità riguarda il weekend del 29 e 30 maggio, anche se entrambe le ipotesi restano in attesa di conferma.

Il programma prevederebbe due appuntamenti distinti: il primo sarebbe dedicato alle prove aperte, riservate agli iscritti al fan club ufficiale, che avrebbero l’opportunità di assistere alla preparazione dello spettacolo; il giorno successivo si svolgerebbe invece la data zero del tour 2027, con un concerto accessibile al pubblico attraverso l’acquisto dei biglietti.

Le modalità di accesso e il numero effettivo degli spettatori dovranno essere stabiliti nell’ambito dell’organizzazione, tenendo conto anche delle esigenze della città; la definizione dell’accordo resta comunque aperta.

Il calendario del 2027 prevede già un altro importante traguardo per Vasco Rossi, che festeggerà cinquant’anni di carriera con dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma, in programma dal 6 al 25 giugno. Tutti gli appuntamenti romani annunciati hanno registrato il tutto esaurito e costituiscono il fulcro delle celebrazioni dedicate all’artista.

L’eventuale doppia tappa modenese anticiperebbe quindi la serie di concerti nella capitale e coinciderebbe con il decimo anniversario del Modena Park. Per conoscere le date definitive, la disponibilità dei biglietti e le modalità di partecipazione bisognerà attendere l’annuncio ufficiale dell’artista e degli organizzatori.