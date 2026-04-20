Vasco Rossi e la maxi festa per 500mila fan: una città si candida

Vasco Rossi annuncia una maxi festa per 500mila fan e una città si candida per ospitare il grande evento dei 50 anni di carriera atteso nel 2027

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Prossimo a festeggiare i suoi 50 anni di carriera, Vasco Rossi ha pubblicato un post in cui ha proposto l’idea di una maxi festa per oltre 500mila fan e una città si è già candidata per ospitarla: ora tutta l’attenzione è sulle ipotesi di un evento destinato a segnare un passaggio importante.

L’annuncio di Vasco Rossi sulla maxi festa per i 50 anni di carriera

Il progetto è emerso direttamente dalle parole del rocker, che ha scelto i social per anticipare l’idea di una celebrazione fuori scala legata al traguardo dei cinquant’anni. Come riportato su “il Resto del Carlino”, Vasco Rossi ha dichiarato: “Per il 50esimo anniversario dall’inizio della storia voglio fare una festa diversa. Per molte più persone, oltre 500mila e che duri più di una notte. Stiamo cercando il locale…”.

L’indicazione più chiara riguarda proprio le dimensioni dell’evento, che punterebbe a coinvolgere un pubblico superiore rispetto alle grandi occasioni già viste in passato, e il riferimento al tempo, con una festa prevista su più giornate, aprirebbe a una formula diversa dal concerto tradizionale.

Il pensiero è andato subito a Modena Park, il concerto del 2017 che ha stabilito un record di presenze.

Il retroscena sulla proposta per un nuovo Modena Park di Vasco Rossi

Il progetto di una grande celebrazione era stato già prospettato nell’ottobre 2024 dall’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il quale aveva immaginato un evento speciale per il 2027, anno del decennale di Modena Park e dei cinquant’anni di carriera del rocker,

L’idea prevedeva una celebrazione diffusa nel tempo, pensata per ampliare la partecipazione e valorizzare il legame con la città, una proposta che si inseriva nel solco dell’esperienza del 2017, quando Modena aveva accolto oltre 200mila persone in un’unica giornata dando vita a un evento che aveva richiesto un’organizzazione complessa e che è rimasto un punto di riferimento anche nelle valutazioni successive.

Dopo l’annuncio di Vasco Rossi, il tema è tornato attuale e ha riaperto il confronto sulle possibili modalità. A intervenire è stato l’attuale sindaco Massimo Mezzetti, che ha richiamato proprio quell’esperienza.

Mezzetti ha sottolineato: “Ricordo le imponenti misure di sicurezza, complicatissime, faticosissime e che definire straordinarie è un eufemismo. Il mio popolo si è sottoposto a tutto questo calvario pur di esserci! Essere presenti nel leggendario record mondiale di Modena Park”.

La candidatura di Modena per il concerto di Vasco Rossi per 500mila persone

Dopo l’annuncio, la risposta più immediata è arrivata proprio da Modena. Il sindaco Massimo Mezzetti è intervenuto sotto il post del cantante con una frase breve, diventata subito centrale nel dibattito: “Modena c’è”.

La posizione dell’amministrazione si è poi definita con maggiore chiarezza. Mezzetti ha spiegato: “Sono in corso contatti da tempo e ho già avuto modo di esprimere la nostra volontà di celebrare i 50 anni di carriera a 10 anni dal concerto storico di Modena. Noi ci siamo, siamo pronti! Non c’è Modena senza Vasco e non c’è Vasco senza Modena”.

La candidatura si legherebbe a un rapporto consolidato tra artista e territorio, costruito nel tempo e rafforzato da eventi che hanno segnato la memoria collettiva e Modena rappresenterebbe un punto di riferimento naturale, anche se la scelta finale resta ancora aperta.

Nel frattempo l’attenzione resta anche sull’attività live già programmata. Il calendario del 2026 prevede una serie di concerti di Vasco in diverse città italiane, con una prima data il 30 maggio a Rimini seguita da tappe a Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine.