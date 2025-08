Vasco Rossi cita Taormina in un post nostalgico nei social e il sindaco De Luca lo invita ufficialmente al Teatro Antico per un evento speciale

Vasco Rossi da decenni una delle voci più iconiche della musica italiana, continua a far parlare di sé non solo per le sue canzoni, ma anche per la profonda connessione che riesce a creare con i suoi fan. Vasco ha all’attivo una carriera che conta oltre 30 album, milioni di dischi venduti e concerti entrati nella storia del rock italiano. Il cantante ha saputo trasformare ogni suo tour in un evento con migliaia di persone e questo è quanto accaduto anche durante il tour 2025. Proprio durante questa tournée estiva, Vasco ha pubblicato nei social un post carico di nostalgia che ha scatenato molti commenti ma anche un invito speciale.

Il post di Vasco: “Voglio tornare al mare”

Poche parole, semplici ma dense di significato, quelle pubblicate da Vasco Rossi sul suo profilo ufficiale su Instagram. Il post recita: “Voglio andare al mare. Quest’estate voglio proprio andare al mare Devo riposare Quest’estate devo anche riposare (La foto è stata scattata a Taormina durante il Tour) Una curiosità: Nella mia prima canzone parlavo del mare E Suonando sempre la chitarra un giorno ho cominciato a scrivere una canzone… me la ricordo ancora.. che faceva “dentro le onde di questo mare soffiano lente piene di sale”…Andavo dai miei amici per fargliela sentire: “ho scritto una canzone nuova”. “Scappa, scappa… che arriva Vasco con la chitarra”. Era una battuta naturalmente.”

A corredo, una fotografia scattata durante l’ultima tappa siciliana del suo tour. Il post ha subito scatenato una reazione calorosa da parte dei fan, che hanno espresso affetto, gratitudine ma anche molti inviti a tornare presto in Sicilia. Tra i tanti commenti, ne spicca uno in particolare: quello del sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Il primo cittadino ha colto al volo l’occasione per lanciare un messaggio diretto all’artista, proponendogli un ritorno speciale in città.

L’invito a Taormina dal sindaco De Luca

Dopo aver infiammato lo stadio “San Filippo Franco Scoglio” di Messina con due date sold out a giugno, Vasco Rossi potrebbe fare ritorno nel messinese. Questa volta, però, sarebbe per un evento speciale. Il suo post “Voglio tornare al mare”, infatti, ha attirato l’attenzione del sindaco di Taormina. Il primo cittadino ha così commentato il post di Vasco: “Mitico @vascorossi Taormina ti aspetta! Il prossimo anno dacci l’onore di averti nuovamente a Taormina e consegnarti un Premio alla Carriera nell’ambito della prima edizione del Taormina Music Award, che la Fondazione Taormina sta organizzando per l’estate 2026.” Con queste parole, il sindaco di Taormina ha rivelato l’intenzione di conferire a Vasco Rossi un premio alla carriera, proprio sul palco del Teatro Antico, in uno degli scenari più suggestivi d’Italia.

De Luca ha poi ricordato che il cantante è già stato protagonista indimenticabile di una storica esibizione a Taormina nel giugno 2001, in occasione della tappa siciliana del Festivalbar. “Sarebbe un sogno poterti rivedere qui, in uno dei luoghi più magici del mondo, per celebrare una carriera che ha segnato intere generazioni.” Ma non è tutto: De Luca ha anche sottolineato la dimensione personale dell’invito, definendosi egli stesso un fan di Vasco sin da ragazzo. “Da parte di un tuo fan oggi sindaco di Taormina”, ha aggiunto, chiudendo il suo messaggio con affetto. Nel frattempo, il post di Vasco ha continuato a raccogliere like, commenti e condivisioni, a dimostrazione del forte legame tra l’artista e il suo pubblico.