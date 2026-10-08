A Varenna maxi villa in dono al Comune, ma a una condizione

Grande gesto di generosità di una signora di Varenna: ha deciso di donare una splendida villa all'Amministrazione Comunale, ponendo una condizione

Il Comune di Varenna ha ricevuto in dono una splendida villa con vista sul lago di Como dal valore di circa 1,6 milioni di euro: un grande gesto di generosità da parte della proprietaria Loredana Spiga che in mancanza di eredi, ha voluto lasciare l’immobile all’Amministrazione Comunale, a patto che venga utilizzato per iniziative sociali, culturali e turistiche.

Donata una maxi villa al Comune di Varenna a una condizione

La notizia della generosa donazione stava circolando già da diversi giorni, ma è arrivata anche la conferma da parte dell’Amministrazione Comunale che come riportato da ‘Lecco Today’, ha fatto sapere di aver ricevuto l’immobile in dono: “Il Comune di Varenna è lieto di annunciare di aver ricevuto un’importante donazione da parte della signora Loredana Spiga, vedova del signor Gianmarco Venier: una porzione immobiliare a uso abitativo, con annesso ripostiglio in corpo staccato e giardino di pertinenza, situata nel centro storico del paese, in Contrada del Prato ai civici n. 16 e 18”.

La signora Spiga ha spiegato che la donazione è accompagnata da un vincolo preciso di destinazione, richiedendo che la villa sia messa a disposizione dell’intera comunità varennese, attraverso attività promosse e realizzate dall’Amministrazione Comunale in ambito sociale, culturale e turistico; il vincolo avrà la durata di novant’anni.

“In mancanza di eredi diretti, e oltretutto in un momento storico in cui ci si chiude sempre più nel privato e in cui prevale il senso di isolamento e di frammentazione delle comunità, credo sia buona cosa offrire invece tanta bellezza alla collettività – le parole di Loredana Spiga riportate da ‘Il Giorno’.

Alla domanda sui motivi che l’hanno portata a compiere un gesto di tale generosità, la donna non ha avuto dubbi, rivelando che a spingerla è stato il desiderio di onorare il ricordo del marito: “Desidero onorare la memoria di mio marito, Gianmarco Venier, merita di essere ricordato per la bella persona che in vita è stato, per le tante, tante cose buone che, senza rumore, ha fatto per gli altri. Ha amato Varenna e i varennesi, fin dalla tenera età, quando suo padre acquistò la proprietà. Erano gli anni Quaranta e a Varenna ha sempre fatto ritorno, fino alla fine”.

La villa donata al Comune di Varenna si sviluppa su due livelli: al piano terra ci sono la zona giorno, formata da cucina, servizio e zona pranzo, un ampio soggiorno e una veranda che si affaccia sul giardino; al secondo piano, invece, ci sono tre camere da letto e due servizi. L’intero immobile è impreziosito da un giardino di pertinenza, da un ripostiglio esterno con torretta e da un’ampia terrazza panoramica che affaccia direttamente sul golfo di Varenna e regala una vista spettacolare del lago di Como.

I ringraziamenti del sindaco di Varenna

Il sindaco di Varenna, Maurizio Manzoni, ha ringraziato pubblicamente il gesto di Loredana Spiga Venier: “Un gesto senza precedenti – le parole del primo cittadino riportate sempre da ‘Il Giorno’ – è la prima volta nella storia del nostro borgo che un privato cittadino dona un immobile al Comune. Un luogo incantevole che adesso appartiene a tutti noi di Varenna”.

E ancora: “Esprimo la mia gratitudine alla signora Loredana Spiga, non solo per la generosità di questa donazione, ma anche per la sensibilità con cui ha voluto accompagnarla, chiedendo un vincolo di utilizzo in campo sociale, culturale e turistico”.