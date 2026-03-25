Vallecrosia cambia nome contro l'algoritmo e diventa Vallecrosia al mare dopo il referendum per migliorare visibilità turistica e posizionamento online

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Il Comune di Vallecrosia cambia nome contro l’algoritmo e, dopo il referendum, diventa ufficialmente “Vallecrosia al mare”. Il voto dei cittadini ha quindi sancito un passaggio formale che punta a rendere immediata l’identificazione della città come destinazione costiera, con possibili effetti sul posizionamento digitale e sui flussi turistici.

Perché Vallecrosia ha deciso di cambiare nome

La decisione è arrivata al termine di un referendum cittadino che ha registrato una partecipazione significativa. I voti favorevoli hanno superato quelli contrari e hanno sancito il passaggio ufficiale a “Vallecrosia al mare”, due parole aggiunte che puntano a chiarire immediatamente la natura del territorio.

Il percorso era iniziato nei mesi precedenti con l’approvazione in consiglio comunale del 15 ottobre 2025 e il via libera della Regione Liguria. Il voto dei cittadini ha rappresentato l’ultimo passaggio, quello decisivo, che ha trasformato una proposta in una scelta condivisa. Per i residenti non cambierà la gestione quotidiana, dal momento che i documenti verranno aggiornati alla scadenza naturale.

Alla base della decisione c’è una questione legata alla rappresentazione online, dato che il nome storico della città ha finito per influenzare i sistemi di ricerca, che spesso la collocavano tra le località dell’entroterra. Questo, nel tempo, ha inciso sulla visibilità turistica, soprattutto per chi organizza viaggi partendo dal web.

Dopo la vittoria al referendum, il sindaco Fabio Perri ha commentato: “È una grande soddisfazione. Questo risultato premia la nostra visione di città, legata al turismo e allo sviluppo economico”, come riportato su ‘Rai News’.

Cosa cambia col nuovo nome Vallecrosia al mare

Il cambio di nome nasce da un’analisi del funzionamento delle piattaforme digitali e dagli tudi condotti nei mesi precedenti che avevano mostrato come la denominazione influenzasse il posizionamento nei risultati di ricerca, con effetti diretti sui flussi turistici.

In un contesto in cui molte scelte di viaggio passano da internet, la posizione nei risultati di ricerca diventa decisiva. L’associazione all’entroterra, invece che alla costa, ha ridotto la visibilità rispetto ad altre località vicine, da qui la scelta di intervenire con una modifica mirata, che segna un passaggio importante: anche i comuni più piccoli iniziano a considerare la visibilità digitale come una leva concreta di sviluppo.

L’aggiunta “al mare” consentirà di rendere più chiara l’identità geografica della città e di rafforzarne il riconoscimento immediato. L’intervento non modificherà la struttura del nome, auspicabilmente ne orienterà la lettura in modo più coerente con la sua vocazione turistica.

Il sindaco ha espresso parole di gratitudine nei confronti dei cittadini per il sostegno e la partecipazione al referendu. Perri ha dichiarato: “Un grazie a tutti i cittadini, che sono venuti a votare e che hanno dato fiducia a ciò che si sta facendo per la città. E’ un risultato che ci fa gioire e che ci dà la forza e la spinta per continuare nel nostro operato”.

Resta ora da verificare l’impatto della scelta nel tempo, soprattutto in relazione ai dati turistici. Saranno questi a indicare se l’intervento sul nome riuscirà a migliorare la presenza della città nei percorsi digitali e nelle scelte dei viaggiatori.