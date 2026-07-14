Val Pusteria, la vacanza in famiglia che diventa un ricordo indimenticabile

Stai cercando una vacanza indimenticabile in Val Pusteria? Al Falkensteiner Family Resort Lido, ogni esperienza è costruita per le esigenze di ogni età

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Alcune vacanze si esauriscono nel momento in cui si rientra a casa, altre restano e tornano alla mente in un disegno fatto a tavola, in una frase buttata lì a cena o in una foto scelta come sfondo del telefono per i mesi a venire. Nel cuore della Val Pusteria, il Falkensteiner Family Resort Lido appartiene alla categoria di chi vuole superare il concetto di vacanza per vivere un’esperienza condivisa tra avventura, benessere, natura e convivialità, trasformando ogni giornata in un’occasione per creare ricordi preziosi da portare con sé ben oltre il rientro a casa. Genitori e figli trovano, ciascuno a modo proprio, lo spazio per vivere la propria vacanza ideale, senza dover scegliere tra il divertimento degli uni e il relax degli altri.

Le Dolomiti protagoniste di una vacanza indimenticabile

Il resort si trova a Ehrenburg/Casteldarne, immerso in un paesaggio che fa parte dell’esperienza tanto quanto i servizi dell’hotel. A pochi minuti di distanza si apre Plan de Corones, una delle aree più amate delle Dolomiti e punto di riferimento per chi cerca escursioni, sport di montagna e attività all’aria aperta in ogni stagione in una posizione che permette di alternare le giornate dentro al resort a quelle nel territorio circostante, tra i sentieri della Val Pusteria e le piste del comprensorio Dolomiti Superski.

L’architettura contemporanea dell’hotel si innesta perfettamente in questo contesto con linee moderne, materiali caldi e spazi ampi che creano un ambiente accogliente e funzionale, progettato attorno alle esigenze reali di chi viaggia con bambini, dai più piccoli agli adolescenti.

Il Rooftop Sky Adventure Park, un’idea diversa di hotel

Il parco avventura sul tetto, unico nel suo genere in Europa, è un un elemento che racconta la filosofia del Lido più di ogni altro. Perché se gli altri hotel costruiscono e attrezzano una piscina panoramica, qui si trova un intero universo di attività: i trampolini interattivi ValoJump, gli unici disponibili in un hotel italiano, una pista da sci aperta tutto l’anno lunga circa 150 metri, un campo da calcio e uno spazio per il basket, una pista dedicata alle bobby car, aree gioco per età diverse, tra le novità dell’estate 2026, il nuovo campo da pickleball.

Un mondo d’acqua tra le montagne

Scendendo dal tetto, l’esperienza acquatica del resort si apre su 2.800 metri quadrati che comprendono il più grande scivolo coperto dell’Alto Adige, piscine interne ed esterne riscaldate utilizzabili in ogni stagione, e un lago naturale balneabile con spiaggia di sabbia. È uno spazio per funzionare in continuità, indipendentemente dal meteo o dal periodo dell’anno: ciò che in estate è gioco all’aperto, in inverno diventa relax al coperto.

Un’infanzia su misura, in ogni fase

Al Falkensteiner Family Resort Lido l’assistenza ai bambini è uno degli elementi fondanti dell’esperienza. Il resort organizza gli spazi secondo le diverse fasce d’età: la Baby Land per i più piccoli, la Falky Land per i bambini in età scolare, fino alla Teen Zone pensata insieme agli stessi adolescenti, con sale gaming, biliardino, area karaoke e momenti di socializzazione su misura. Il programma di assistenza deluxe accompagna le giornate con escursioni, laboratori creativi e intrattenimento serale, lasciando ai genitori la libertà di scegliere quanto e come partecipare.

Proprio questa libertà è ciò che rende possibile l’altra metà della proposta: l’Adults-Only Spa, un’area riservata agli adulti con sauna finlandese, bagno turco e zone relax per chi cerca, anche solo per un’ora, un ritmo diverso. È la conferma che una vacanza in famiglia non debba necessariamente significare rinunciare al proprio spazio personale, ma trovare il momento giusto per ciascuna esigenza.

La tavola come luogo di incontro

L’offerta gastronomica del resort si fonda sulla Pensione Completa Gourmet Plus, che accompagna gli ospiti dalla colazione alla cena, e sul concept 12 masi, un omaggio alla cucina tradizionale altoatesina reinterpretata in chiave contemporanea grazie alla collaborazione con piccole realtà agricole e produttori locali.

A questa proposta si affianca ora Dodici, il nuovo ristorante fine dining del resort, riservato agli ospiti delle Suite più esclusive o disponibile su richiesta: un’area con soli quindici tavoli, percorsi degustazione di pesce, carne e proposte vegetariane, in un’atmosfera ricercata ma senza formalismi, ideale anche per le famiglie che non vogliono rinunciare alla qualità a tavola.

Quando la vacanza ha bisogno di più tempo

Per chi desidera vivere con calma tutte queste esperienze, il resort propone un’offerta Long Stay per l’estate: un invito a non comprimere la vacanza in pochi giorni, ma a lasciarle lo spazio necessario per diventare, davvero, un ricordo condiviso.

Quello che distingue il Falkensteiner Family Resort Lido è la cura con cui ogni elemento funziona insieme agli altri: il parco avventura e la spa per adulti, la cucina del territorio e l’assistenza ai bambini, le Dolomiti fuori dalla finestra e il lago privato a pochi passi. Il risultato è una vacanza che lascia a ogni componente della famiglia qualcosa da raccontare al ritorno a casa.