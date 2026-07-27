In Val Brembana turisti contro i campanacci delle mucche: il caso

In Val Brembana i turisti protestano contro i campanacci delle mucche, mentre il sindaco di Serina tutela i suoni e le tradizioni della montagna

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

In Val Brembana si sono scatenate le proteste di alcuni turisti per il rumore dei campanacci delle mucche al pascolo, a partire dalla segnalazione di una villeggiante di Serina infastidita dalla vicinanza degli animali al suo alloggio.

Perché i campanacci delle mucche sono un caso in Val Brembana

Il caso è nato da un post pubblicato sui social da una turista che soggiornava a Bagnella, frazione di Serina, in un alloggio vicino a un’area di pascolo e che ha raccontato di non riuscire a riposare a causa del suono dei campanacci delle mucche, avvertito anche durante la notte, fino a decidere di interrompere la vacanza.

La villeggiante aveva già segnalato lo stesso problema l’anno precedente e, una volta tornata a Serina, aveva chiesto di confrontarsi nuovamente con l’amministrazione comunale.

Il sindaco Michele Villarboito ha confermato di conoscere la situazione e ha spiegato di non aver ritenuto necessario ripetere chiarimenti già forniti, poiché la posizione del Comune nei confronti degli allevatori non era cambiata.

La protesta si è trasferita sui social, dove gli utenti si sono divisi tra chi ha richiamato il diritto al riposo dei villeggianti e chi ha considerato la presenza delle mucche una componente della vita rurale e dell’economia del paese. In alcuni commenti è stata avanzata anche la possibilità di chiedere una verifica del presunto disturbo acustico.

Secondo i dati riportati su ‘Il Corriere della Sera’, nel territorio di Serina pascolano circa 500 capi e l’allevamento conserva un peso rilevante per la comunità locale. Le aziende zootecniche mantengono curati i prati e proseguono un’attività legata alla storia della valle, ricordata anche dalla tradizionale fiera di settembre e dai riconoscimenti assegnati agli allevatori del posto.

Stando alla ricostruzione del primo cittadino, il rumore segnalato proverrebbe da quattro o cinque mucche che pascolano oltre la strada situata tra gli animali e il condominio. L’episodio ha così messo in evidenza la distanza tra le aspettative di alcuni visitatori e le consuetudini di una località montana nella quale l’attività agricola continua a caratterizzare il paesaggio e la vita quotidiana.

La replica del sindaco di Serina

Michele Villarboito ha risposto alle critiche con fermezza e ha affidato all’ironia la difesa delle abitudini del territorio. Secondo il sindaco, l’amministrazione può intervenire sulle questioni che riguardano la convivenza civile, ma il suono prodotto dagli animali al pascolo appartiene a una realtà diversa da quella di un cantiere o di un’attività industriale.

Villarboito ha dichiarato: “È come se un sindaco di una località di mare ricevesse proteste per il rumore delle onde. Che cosa potrebbe rispondere? Che evidentemente il mare non è il posto giusto per chi non lo sopporta”. C

La risposta è arrivata in maniera ironica anche sui social attraverso una finta ordinanza: “Ho provato a convocare le mucche in municipio per far firmare un’ordinanza di silenzio amministrativo, ma hanno risposto con un “muuu” poco collaborativo. Siamo in montagna: i campanacci e il profumo del pascolo sono compresi nel prezzo del soggiorno”.

L’ironia ha accompagnato una difesa esplicita degli allevatori, che secondo Villarboito svolgono un ruolo essenziale nella manutenzione del territorio e nella continuità delle attività locali. Due modi diversi di interpretare la quiete montana, poiché alcuni villeggianti chiedono maggiore tutela del riposo e altri riconoscono nei campanacci un elemento caratteristico dell’ambiente alpino.