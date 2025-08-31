Vacanza a settembre, dove vanno gli italiani: mete più gettonate

Viaggio alla scoperta delle mete più gettonate dagli italiani che vanno in vacanza a settembre: in cima alle preferenze ci sono le località di mare, ma non mancano le destinazioni di montagna. Secondo i dati più recenti forniti da Federturismo, si registra un boom di prenotazioni per le vacanze a settembre 2025: il 18% degli italiani ha scelto di partire in questo mese dell’anno, una percentuale in crescita rispetto al 2024.

A muoversi quando l’estate arriva agli sgoccioli sono soprattutto famiglie, coppie e giovani che scelgono di rimandare le ferie per risparmiare e godersi un’esperienza più rilassata. Come detto l’Italia resta in cima alle preferenze dei vacanzieri di settembre: il 62% sceglie di restare nel nostro Paese, anche se la quota è scesa leggermente nel giro di un anno.