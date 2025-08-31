Vacanza a settembre, dove vanno gli italiani: mete più gettonate
Viaggio alla scoperta delle mete più gettonate dagli italiani che vanno in vacanza a settembre: in cima alle preferenze ci sono le località di mare, ma non mancano le destinazioni di montagna. Secondo i dati più recenti forniti da Federturismo, si registra un boom di prenotazioni per le vacanze a settembre 2025: il 18% degli italiani ha scelto di partire in questo mese dell’anno, una percentuale in crescita rispetto al 2024.
A muoversi quando l’estate arriva agli sgoccioli sono soprattutto famiglie, coppie e giovani che scelgono di rimandare le ferie per risparmiare e godersi un’esperienza più rilassata. Come detto l’Italia resta in cima alle preferenze dei vacanzieri di settembre: il 62% sceglie di restare nel nostro Paese, anche se la quota è scesa leggermente nel giro di un anno.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Le domande più "folli" dei turisti: caso a Verona
-
Le migliori sagre estive d'Italia ad agosto 2025
-
Tiberis, scoperta ritarda l'apertura della spiaggia sul Tevere
-
4 Hotel con Barbieri torna con una nuova stagione: le location
-
Comprare case di lusso da lasciare in eredità, boom in Toscana
-
I Beckham in vacanza in Italia con lo yacht da 7 milioni di euro
-
La prima cosa che Clooney ha fatto al ritorno sul lago di Como
-
Il caffè deve costare almeno 2,5 euro: parola di Farinetti
-
Zuckerberg a Ischia col super yacht: per lui un regalo speciale