Vacanze post Maturità 2026 in Italia: svelate le mete preferite
di
Come da tradizione, tantissimi studenti si preparano a partire per le vacanze post Maturità 2026: al termine degli esami, un bel viaggio con gli amici è proprio ciò che ci vuole per riprendersi dalle fatiche di un lungo anno scolastico. Ma quali sono le mete preferite dai più giovani? In Italia, la maggior parte continua a scegliere il mare: scopriamo le località di villeggiatura che hanno registrato il maggior incremento di prenotazioni.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Dove vive Cesare Cremonini: le sue case a Bologna e al mare
-
Boom di 2 euro false: come riconoscere le monete vere
-
Vip miliardari e superyacht alle Eolie, nuovo simbolo del lusso
-
Ferrara Summer Festival 2026: musica, spettacolo e grandi eventi
-
Bagnante attaccato da uno squalo in Sardegna: "Cinque morsi"
-
Moneta da 5 euro per la Cucina Italiana Unesco: quanto costa
-
A Roma inaugurata la statua di Alberto Sordi: dove si trova
-
A Roma è in vendita un attico a 10,5 milioni di euro
-
Le squadre di calcio che valgono di più in Italia e nel mondo