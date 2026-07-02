Vacanze post Maturità 2026 in Italia: svelate le mete preferite

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Come da tradizione, tantissimi studenti si preparano a partire per le vacanze post Maturità 2026: al termine degli esami, un bel viaggio con gli amici è proprio ciò che ci vuole per riprendersi dalle fatiche di un lungo anno scolastico. Ma quali sono le mete preferite dai più giovani? In Italia, la maggior parte continua a scegliere il mare: scopriamo le località di villeggiatura che hanno registrato il maggior incremento di prenotazioni.