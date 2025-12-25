Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Vacanze Natale e Capodanno, mete più cercate su Google nel 2025

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Dalle località di montagna alle città italiane, passando per le mete stranieri: alla scoperta delle destinazioni più cercate su Google nel 2025 per le vacanze di Natale e Capodanno.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI