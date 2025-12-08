Vacanze di Natale 2025 in Italia: le mete top per gli stranieri
di
Oltre 4 milioni di turisti stranieri in arrivo per le vacanze di Natale 2025: l’Italia sarà una delle mete preferite per chi viaggia tra dicembre e gennaio, grazie all’ampio ventaglio di possibilità in grado di soddisfare tutte le esigenze. Se a dominare è – come si può facilmente intuire – la montagna, sono in crescita le regioni del Sud e le città d’arte. Scopriamo cosa rivela la nuova indagine condotta dall’ENIT (l’Agenzia Nazionale del Turismo).
