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Vacanze estive 2026, le mete consigliate dalla Guida Michelin

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

C’è anche una località italiana nella lista della Guida Michelin dedicata alle migliori mete per le vacanze al mare in vista dell’estate 2026: un elenco che include angoli di paradiso caratterizzati anche da un’offerta gastronomica di livello.

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