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Vacanze e case, le isole d'Italia più care (e le più economiche)

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le isole d’Italia con i prezzi più alti per le abitazioni? A rivelarlo è un’analisi condotta da parte di Immobiliare.it, basata sulle quotazioni medie del mercato attuale. La ricerca ha fornito anche il confronto rispetto alla situazione di cinque anni fa, evidenziando località dove i prezzi sono saliti e altre dove, al contrario, sono diminuiti.

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