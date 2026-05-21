Vacanze e case, le isole d'Italia più care (e le più economiche)
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Quali sono le isole d’Italia con i prezzi più alti per le abitazioni? A rivelarlo è un’analisi condotta da parte di Immobiliare.it, basata sulle quotazioni medie del mercato attuale. La ricerca ha fornito anche il confronto rispetto alla situazione di cinque anni fa, evidenziando località dove i prezzi sono saliti e altre dove, al contrario, sono diminuiti.
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