Vacanze e case, le isole d'Italia più care (e le più economiche)

Quali sono le isole d’Italia con i prezzi più alti per le abitazioni? A rivelarlo è un’analisi condotta da parte di Immobiliare.it, basata sulle quotazioni medie del mercato attuale. La ricerca ha fornito anche il confronto rispetto alla situazione di cinque anni fa, evidenziando località dove i prezzi sono saliti e altre dove, al contrario, sono diminuiti.