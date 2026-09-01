In vacanza a settembre 10 milioni di italiani: le mete preferite
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Il periodo che segna l’inizio delle scuole e il consueto ritorno al lavoro è, per molti italiani, quello perfetto per una vacanza di fine estate: secondo quanto riporta l’Osservatorio Confturismo-Confcommercio, nella sua indagine condotta in collaborazione con Swg, sono ben 10 milioni coloro che partiranno nel mese di settembre. D’altra parte, il clima è sempre più caldo e la stagione estiva (nonché quella turistica) si allunga. Perché non approfittarne? Scopriamo quali sono le mete preferite dagli italiani.
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