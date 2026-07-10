Vacanza al mare 2026 in Italia: spiagge e località più amate

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Estate, tempo di vacanze al mare: per i turisti, l’Italia rimane una delle mete preferite. Spiagge da sogno, acque cristalline e vivaci località balneari dove godersi il tempo libero sono tutto ciò di cui si ha bisogno per un po’ di relax durante i mesi più caldi dell’anno. Ma quali sono le destinazioni ideali per il 2026? A rivelarlo è la nuova classifica stilata dall’Osservatorio Italiano di Jfc, pubblicata in anteprima da “Ansa”: scopriamo le località più amate dai turisti per le vacanze al mare.