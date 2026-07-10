Vacanza al mare 2026 in Italia: spiagge e località più amate
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Estate, tempo di vacanze al mare: per i turisti, l’Italia rimane una delle mete preferite. Spiagge da sogno, acque cristalline e vivaci località balneari dove godersi il tempo libero sono tutto ciò di cui si ha bisogno per un po’ di relax durante i mesi più caldi dell’anno. Ma quali sono le destinazioni ideali per il 2026? A rivelarlo è la nuova classifica stilata dall’Osservatorio Italiano di Jfc, pubblicata in anteprima da “Ansa”: scopriamo le località più amate dai turisti per le vacanze al mare.
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