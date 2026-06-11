Il sito Airbnb ha lanciato un'iniziativa che prevede in regalo una soggiorno gratis in Salento di una settimana ma non si possono portare smartphone

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Una vacanza gratis in Salento, in una masseria storica immersa nella campagna pugliese, ma con una condizione precisa: lasciare lo smartphone da parte per la durata del soggiorno. È questa l’idea alla base della nuova iniziativa lanciata da Airbnb, che con “In vacanza, per davvero” mette in palio due settimane di digital detox pensate per chi sente il bisogno di staccare dallo smartphone.

Come funziona la vacanza gratuita in Salento

A raccontare lo spirito di questa nuova iniziativa speciale è la stessa presentazione ufficiale pubblicata sul sito di Airbnb: “Airbnb cerca due gruppi di 10 persone pronti a vivere una settimana in una masseria storica del Salento. Una famiglia che vuole ritrovarsi tra generazioni diverse. Un gruppo di amici che ha condiviso momenti unici e che ora desidera ritrovarsi. Unica condizione: dimenticarsi il telefono. Liberi dalle notifiche e dalle chat in sottofondo. Sette giorni in cui disconnettersi significa riconnettersi e riscoprire il valore dello stare insieme.” Non si tratta, quindi, di una semplice vacanza gratuita, ma di una disconnessione totale e di un ritorno a ritmi lenti.

La vacanza gratis in Salento proposta da Airbnb si svolgerà a Masseria Luci, a Scorrano, in provincia di Lecce. La struttura è una dimora storica del Seicento immersa nella campagna, tra ulivi, vigneti e spazi verdi. La casa scelta per l’iniziativa dispone di cinque camere, ciascuna con bagno privato, una cucina ampia, un salotto dove ritrovarsi, una sala da pranzo e grandi spazi esterni. L’idea è quella di ricreare l’atmosfera delle vacanze di una volta.

Airbnb mette in palio due soggiorni gratuiti, ciascuno della durata di sette giorni. Il primo è dedicato a una famiglia e si svolgerà dal 23 al 29 agosto. Il secondo è pensato per un gruppo di amici e si terrà dall’1 al 7 settembre. Il soggiorno nella masseria è interamente offerto da Airbnb, mentre le spese di viaggio per raggiungere la struttura non sono incluse.

Il vero elemento distintivo dell’esperienza è naturalmente l’assenza di smartphone e dispositivi connessi. All’arrivo, i partecipanti dovranno consegnare telefoni, laptop e altri dispositivi personali con accesso a Internet. Sono previste eccezioni solo in caso di necessità, come emergenze mediche, motivi urgenti o esigenze di sicurezza. Per non rinunciare completamente ai ricordi, ai partecipanti verrà fornita una Polaroid utile per scattare foto e registrare momenti della vacanza.

Come candidarsi per la vacanza gratis, requisiti e altre info

Per candidarsi alla vacanza gratis in Salento bisogna presentare la propria storia attraverso il form disponibile sul sito ufficiale di Airbnb, nella pagina dedicata all’iniziativa “In vacanza, per davvero”. Le candidature restano aperte fino al 14 giugno e saranno valutate in base all’autenticità del racconto, al legame tra i partecipanti e al motivo per cui il gruppo desidera vivere una settimana senza smartphone.

La candidatura deve essere inviata da un unico referente, indicato come rappresentante del gruppo. Airbnb chiede ai candidati di raccontare chi sono, perché proprio loro dovrebbero vivere questa esperienza e cosa sperano di portare a casa dopo una settimana di vera disconnessione, senza smartphone e altri dispositivi.

Possono partecipare due tipologie di gruppi. La prima è una famiglia multigenerazionale o allargata, composta da persone che desiderano ritrovarsi e condividere tempo lontano dalle distrazioni quotidiane. La seconda è un gruppo di amici legati da una storia comune, magari abituati in passato a trascorrere momenti insieme, ma oggi separati da lavoro, distanza, impegni e routine. In entrambi i casi il numero dei partecipanti deve rientrare tra sei e dieci persone.