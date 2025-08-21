Dove sta in vacanza Giorgia Meloni: i retroscena

Dove trascorre le vacanze Giorgia Meloni: i retroscena sulla nuova località pugliese scelta da parte della Presidente del Consiglio nel 2025

Momento di “vacanze” anche per Giorgia Meloni: la Presidente del Consiglio si è recata in Puglia per trascorrere qualche giornata in un resort insieme alla figlia Ginevra e in compagnia dei suoi cari. Sono emersi dei retroscena legati alla meta scelta dalla Premier che sarebbe diversa rispetto a quella degli anni passati. Attese anche le visite dei vice Tajani e Salvini.

Dove trascorre le vacanze estive 2025 Giorgia Meloni, i retroscena

Dopo due anni cambia la località delle vacanze di Giorgia Meloni: la Presidente del Consiglio ha detto addio a Ceglie Messapica, dove si era recata nelle ultime due estati, per scegliere una nuova struttura che secondo le indiscrezioni circolate si troverebbe a Locorotondo.

Come riportato da ‘Repubblica’, la Premier ha deciso di virare per un’altra località della valle d’Itria, anche se il resort è ancora top secret. Insieme a lei c’è anche Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e amico di famiglia, la moglie Laura e le figlie, amiche di Ginevra figlia della Meloni.

La comitiva è ormai diventata storica per le vacanze di Giorgia Meloni, trascorse rigorosamente in Puglia: prima di Ceglie Messapica la località prescelta dalla Presidente del Consiglio era Ostuni, da dove si raggiungevano anche Cisternino, Monopoli e Polignano a Mare, altre gettonatissime mete del turismo pugliese. Sempre in Puglia, nel 2024, si era tenuto il G7: i leader politici erano stati ospitati da Borgo Egnazia, nel comune di Fasano.

Presente anche l’ex compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, ma in totale indipendenza: la Premier ha un suo spazio riservato all’interno del quale continua a seguire costantemente gli sviluppi dei colloqui di pace tra Ucraina e Russa, mediati dal Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump e dagli alleati europei. Per un Premier, d’altronde, non si può mai parlare di vacanza.

Il resort scelto da Giorgia Meloni per l’estate del 2025 sarebbe un piccolo angolo di paradiso incastonato nella natura: sul ‘Corriere della Sera’ si legge che la struttura sarebbe immersa nella macchia mediterranea, circondata da uliveti e avrebbe anche una piscina realizzata dove in passato c’era un’ampia cisterna a cielo aperto.

Le visite di Antonio Tajani e Matteo Salvini

Anche se lontana da Roma, Giorgia Meloni continua a lavorare a distanza: sono previste le visite dei due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Dal 28 al 30 agosto, inoltre, a Ceglie Messapica è in programma la kermesse politica di Affari Italiani, un appuntamento cruciale per ordinare una volta per tutte il puzzle delle Regioni chiamate presto al voto.

I vice di Giorgia Meloni hanno già trascorso qualche giornata di vacanza in concomitanza del Ferragosto: Antonio Tajani, come di consueto, si è recato a Fiuggi per passare del tempo in famiglia. Per la giornata del 15 agosto, inoltre, il Ministro degli Esteri aveva preannunciato la sua presenza alla messa di Papa Levone XIV a Castel Gandolfo.

Destinazione di montagna, invece, per Matteo Salvini: il Ministro dei Trasporti, dopo aver annunciato il via libera alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, ha scelto come meta delle vacanze il Trentino, come successo già negli anni passati.