Mentre cresce l’attesa per l’edizione 2026 del Festival di Sanremo il Comune valuta azioni legali per l’uso improprio del nome Sanremo e del marchio

Nel periodo che precede il Festival di Sanremo, la città ligure diventa un importante catalizzatore mediatico; proprio questa visibilità, però, ha fatto emergere dinamiche che il Comune ha deciso di osservare con maggiore attenzione attraverso verifiche formali su iniziative che richiamano l’evento simbolo della città senza averne però titolo.

Perché il nome Sanremo è finito nel mirino del Comune

Il Comune di Sanremo ha affidato al proprio ufficio legale un incarico di accertamento sull’utilizzo improprio del nome “Sanremo”, in particolare in relazione a concorsi e iniziative che si presentano come collegati al Festival senza alcuna autorizzazione ufficiale; nel mirino sono finite anche realtà con una dimensione internazionale.

Come riportato su ‘La Repubblica’, l’assessore alle Manifestazioni di Sanremo, Alessandro Sindoni, ha dichiarato: “Purtroppo sto scoprendo che in questo periodo ci sono degli approfittatori”.

L’attenzione dell’amministrazione si è concentrata su progetti che sfrutterebbero l’eco del Festival per attirare visibilità o iscrizioni, creando aspettative che non trovano riscontro nei canali ufficiali.

Un meccanismo, questo, che rischierebbe di generare confusione, soprattutto tra giovani artisti e addetti ai lavori, convinti che tali iniziative possano rappresentare un accesso privilegiato al palco dell’Ariston.

Secondo quanto riferito, l’intervento dell’ufficio legale non è stato pensato solo come difesa formale del marchio di Sanremo, ma anche come misura di protezione.

Sempre Sindoni ha spiegato: “Proprio per tutelare questi eventi collaterali e il Festival stesso e quindi anche il marchio di Sanremo abbiamo incaricato l’ufficio legale. Non solo per la tutela del marchio ma per gli artisti e i giovani i quali pensano di poter in qualche modo arrivare a Sanremo o addirittura sul palco dell’Ariston, tramite questi eventi”.

L’obiettivo dell’amministrazione sarebbe quindi quello di ristabilire una linea chiara tra iniziative riconosciute e utilizzi impropri, evitando che il nome della città venga associato a percorsi fuorvianti o non regolamentati.

Le date di Sanremo 2026, cast cantanti e conduttori

La questione si inserisce in un momento particolarmente delicato, a poche settimane dalla 76ª edizione del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026.

Alla guida della manifestazione tornerà Carlo Conti, chiamato a ricoprire nuovamente il doppio ruolo di direttore artistico e conduttore. Al suo fianco, per tutte le serate, è prevista la presenza di Laura Pausini, al debutto come co-conduttrice fissa.

Il cast dei cantanti in gara a Sanremo 2026 è composto da trenta Big annunciati ufficialmente, tra cui figurano Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka 7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo.

Accanto a loro, le Nuove Proposte, selezionate attraverso i percorsi ufficiali, hanno ribadito il ruolo centrale dei canali riconosciuti dall’organizzazione.

Intorno al Festival, intanto, prende forma anche il sistema di appuntamenti che accompagna Sanremo ben oltre le serate all’Ariston. È già stato presentato il Villaggio del Festival, spazio pensato per ospitare eventi, incontri e attività aperte al pubblico e agli addetti ai lavori, diventato negli ultimi anni uno dei luoghi simbolo della settimana sanremese.

Confermati anche i programmi collaterali che scandiscono il racconto quotidiano dell’evento: il PrimaFestival, in onda prima di ogni serata, seguirà il dietro le quinte e l’atmosfera che precede la diretta, mentre il DopoFestival tornerà ad animare il post-serata con commenti a caldo, ospiti e momenti extra palco.

A completare il quadro, il palco sul mare con la nave ormeggiata al largo, che per tutta la settimana ospiterà esibizioni e collegamenti speciali, contribuendo a trasformare la città in un unico grande spazio diffuso.

Anche sui social il Festival è già protagonista, con contenuti, anticipazioni e reazioni che alimentano l’attesa e amplificano la presenza di Sanremo ben prima dell’inizio ufficiale della kermesse.