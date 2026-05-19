Dove sarà esposto l’Uomo Vitruviano di Leonardo e quando sarà visibile a Fano: l’annuncio del ministro Giuli durante la visita agli scavi archeologici

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L’Uomo Vitruviano di Leonardo sarà al centro di un nuovo appuntamento culturale nelle Marche. L’annuncio è arrivato durante la visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli a Fano, dove gli scavi archeologici legati alla Basilica di Vitruvio hanno riportato l’attenzione su uno dei luoghi più discussi del patrimonio antico marchigiano.

Dove sarà esposto l’Uomo Vitruviano

Il celebre disegno di Leonardo da Vinci sarà esposto a Fano, nelle Marche, e la notizia è stata comunicata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli nel corso della sua visita al cantiere archeologico di piazza Andrea Costa, area nella quale sono emersi resti riconducibili alla Basilica descritta da Vitruvio nel I secolo avanti Cristo.

Come si legge su ‘Il Resto del Carlino’, il ministro Giuli ha dichiarato: “La novità che sono lieto di annunciare è che l’estate fanese avrà come protagonista l’Uomo Vitruviano di Leonardo: verrà esposto qui per alcuni giorni, grazie alla collaborazione delle Gallerie dell’Accademia di Venezia.” L’opera, infatti, è custodita alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, dove appartiene al gabinetto dei disegni e delle stampe e viene mostrata raramente per esigenze conservative.

La scelta di portare il disegno a Fano assume un valore simbolico legato al nome di Vitruvio. Leonardo realizzò l’Uomo Vitruviano partendo dalle proporzioni del corpo umano tramandate dall’architetto romano, anche se il foglio non ha un legame diretto con la basilica fanese.

Il collegamento, quindi, è soprattutto culturale: da una parte il capolavoro rinascimentale che ha reso universale l’idea vitruviana di armonia, dall’altra il sito archeologico che potrebbe restituire nuovi dati sull’antica Fanum Fortunae. In particolare, il valore del ritrovamento riguarda soprattutto la possibilità di confrontare le fonti antiche con le tracce materiali. Vitruvio, nel ‘De architectura’, aveva indicato la basilica di Fanum Fortunae come un edificio da lui seguito direttamente.

Il Ministro Giuli ha infatti sottolineato: “Il rinvenimento della Basilica descritta da Vitruvio rappresenta una scoperta di eccezionale valore scientifico. L’antica Fanum è stata un modello architettonico della civiltà occidentale e le Marche si confermano uno scrigno prezioso della nostra storia”.

La visita ministeriale ha avuto come fulcro proprio gli scavi di piazza Andrea Costa, avviati nella primavera del 2026 dopo la scoperta annunciata nei mesi precedenti, quando le indagini hanno restituito porzioni murarie, elementi delle fondazioni e frammenti lapidei compatibili con parti della pavimentazione.

Quando sarà esposto il disegno di Leonardo Da Vinci

Al momento è stato annunciato che l’Uomo Vitruviano arriverà a Fano nel corso dell’estate e resterà visibile per alcuni giorni. Non sono state indicate, nelle informazioni diffuse, date precise di apertura al pubblico né la durata esatta dell’esposizione.

Il dato certo riguarda quindi il periodo estivo e il carattere temporaneo del trasferimento, reso possibile dalla collaborazione con le Gallerie dell’Accademia di Venezia.

La cautela sulle tempistiche dipende anche dalla natura dell’opera, considerando che il disegno di Leonardo è estremamente delicato e, proprio per questo, non viene esposto con continuità.

Ogni uscita dai depositi e ogni esposizione richiedono valutazioni conservative, controlli ambientali e periodi di tutela lontano dalla luce e dal pubblico; il suo eventuale spostamento rappresenta dunque un evento raro, soprattutto perché si tratta di una delle immagini più riconoscibili della cultura occidentale.