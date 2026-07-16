Il Colosseo torna ad accogliere i visitatori di notte lungo un percorso che attraversa arena e sotterranei: ecco le informazioni su orari e prenotazioni

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Il monumento simbolo di Roma ha riaperto le sue porte dopo il tramonto grazie al programma Una Notte al Colosseo, che prevede visite serali e permette di attraversare l’anfiteatro in un orario diverso dal maggiore afflusso quotidiano per osservarne gli spazi sotto una luce diversa.

Come e quando visitare il Colosseo di notte

L’iniziativa è ripartita il 14 luglio 2026 e prevede due appuntamenti alla settimana. Il Colosseo può essere visitato ogni martedì e giovedì, nella fascia compresa tra le 20 e le 23, mentre l’ultimo accesso è fissato alle 21.50.

Come riportato dall”Ansa’, ogni turno dura circa un’ora ed è riservato a un massimo di 25 partecipanti; il numero ridotto di visitatori consente alle guide di accompagnare il gruppo lungo un itinerario pensato appositamente per le ore serali.

Il percorso permette inoltre di approfondire la storia dell’anfiteatro e il funzionamento degli spettacoli che, nell’antica Roma, occupavano l’arena e richiamavano migliaia di spettatori.

La prenotazione obbligatoria deve essere effettuata attraverso il sito ufficiale del Parco archeologico del Colosseo; i biglietti vengono messi in vendita sette giorni prima della data prescelta e sono nominativi. Al momento dell’ingresso, i dati riportati sul documento devono quindi corrispondere a quelli indicati durante l’acquisto.

Il costo intero è pari a 50 euro e comprende il biglietto Full Experience da 24 euro e la visita guidata da 26 euro. La tariffa ridotta è invece di 28 euro, mentre i bambini con meno di sei anni possono partecipare gratuitamente. I possessori di Membership Card e le altre categorie che hanno diritto all’ingresso gratuito devono comunque acquistare la visita guidata.

Il titolo Full Experience consente di accedere anche al Foro Romano, al Palatino e ai siti SUPER; la validità si estende al giorno precedente e a quello successivo rispetto alla visita notturna, secondo le modalità indicate dal Parco archeologico.

Qual è l’itinerario previsto al Colosseo

L’accesso avviene dal cancello Valadier, mentre l’itinerario prende avvio dal fornice settentrionale, che nell’antichità costituiva uno degli ingressi principali riservati all’imperatore. Da questo punto il gruppo raggiunge il primo ordine dell’anfiteatro e osserva le tracce decorative conservate lungo il percorso.

La visita prosegue sul piano dell’arena, dal quale è possibile distinguere l’intera struttura della cavea, organizzata per accogliere il pubblico secondo una rigida suddivisione sociale; la posizione permette inoltre di ricostruire il rapporto tra lo spazio destinato agli spettacoli e le gradinate che circondavano la scena.

Durante il racconto vengono illustrate le venationes, le cacce con animali organizzate nell’anfiteatro, e i munera, ossia i combattimenti gladiatori, eventi che richiedevano una complessa organizzazione, sostenuta da personale specializzato e da apparati nascosti sotto il tavolato dell’arena.

La parte successiva del percorso conduce infatti nei sotterranei del Colosseo, dove si trovavano corridoi di servizio, montacarichi e sistemi utilizzati per portare uomini, animali e scenografie al livello superiore.

Nell’area ipogea è presente anche l’esposizione permanente “Spettacoli nell’Arena del Colosseo. I protagonisti”, dedicata alle figure e alle attività che animavano gli eventi pubblici. Il percorso raggiunge inoltre il fosso Labicano e le camere di manovra collocate sui lati orientale e occidentale.

Una passerella attraversa infine parte dei corridoi perimetrali e consente di seguire lo sviluppo degli spazi sotterranei, mentre l’illuminazione serale accompagna la lettura delle strutture senza modificare il carattere archeologico del luogo per offrire una visione più raccolta rispetto alle consuete aperture diurne.

Le date disponibili, le eventuali variazioni del calendario e le modalità aggiornate di accesso vengono pubblicate sul portale ufficiale del Parco archeologico del Colosseo, che resta il riferimento per verificare la disponibilità dei turni prima dell’acquisto.