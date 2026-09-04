Un weekend da bamboccioni 3 con Adam Sandler: location in Italia

Un ricco cast internazionale sta per arrivare in Italia: scopriamo quali sono le location del nuovo film "Un weekend da bamboccioni 3", con Adam Sandler

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Le riprese sono previste tra qualche settimana, ma la macchina organizzativa si è già messa in moto: l’Italia si prepara ad accogliere il cast internazionale di “Un weekend da bamboccioni 3”, il nuovo film di Kyle Newacheck che avrà come protagonista ancora una volta Adam Sandler. Il sequel della commedia di grande successo sarà ambientato, tra gli altri luoghi, anche nel nostro Paese: scopriamo quali sono le location già confermate, dove si sta lavorando per dare presto il via alle riprese.

Le riprese di “Un weekend da bamboccioni 3” in Valle d’Aosta

Dopo l’annuncio del nuovo sequel, finalmente i lavori sono iniziati: le prime scene di “Un weekend da bamboccioni 3” sono già state girate nel mese di agosto tra il New Jersey e la città di Boston. Ora il cast si prepara a spostarsi in Europa, per le riprese che verranno ambientate in Francia e in Italia. Molti attori famosi sono attesi nel nostro Paese: ancora una volta Adam Sandler sarà il protagonista della commedia diretta da Kyle Newacheck, e ad affiancarlo troveremo star internazionali del calibro di Kevin James, Chris Rock e Salma Hayek. Quali sono le location italiane scelte per il film?

Per il momento, la produzione ha confermato le riprese che dovranno essere girate in Valle d’Aosta. Parte della troupe ha raggiunto Courmayeur lo scorso 31 agosto 2026, per i primi preparativi nella splendida cornice del Monte Bianco. Come annuncia “AostaSera”, la delibera comunale che concede il patrocinio al progetto di Panorama Films prevede l’arrivo di circa 350 professionisti che soggiorneranno in città per circa 3-4 settimane, contribuendo anche all’economia locale – il cinema, come ben sappiamo, è ormai fonte di guadagno al pari del turismo per molte località.

Le riprese si terranno nelle giornate del 23 e 24 settembre 2026, e avranno come location la Val Ferret. Secondo il programma, le scene verranno ambientate principalmente a Lavachey e al Golf Club. Inevitabili, in queste situazioni, alcune limitazioni per i cittadini: nei due giorni delle riprese, l’ordinanza prevede controllo del traffico ad intermittenza lungo la strada comunale della Val Ferret, nel tratto compreso tra Pra Sec e Lavachey (fino alla sbarra di accesso in direzione del bivio per il Rifugio Bonatti), indicativamente dalle ore 5:00 alle ore 21:00.

Le location in Sardegna del film con Adam Sandler

Se i lavori per il film “Un weekend da bamboccioni 3” proseguiranno in Valle d’Aosta fino al 3 ottobre 2026, la troupe si sposterà poi in Sardegna: al momento sono in corso i casting alla ricerca di comparse disponibili a lavorare nelle prossime settimane. Sono molti i profili ricercati: uomini e donne dai 25 ai 70 anni, barman, camerieri, bagnini e facchini, frequentatori di una spiaggia naturista (alcuni dovranno giocare a pallavolo), un bambino dai 7 ai 9 anni che sappia nuotare, un gelataio, un artista di palloncini e un cane con proprietario, come riporta “La Nuova Sardegna”.

Dopo i casting che si sono tenuti a Olbia, il 4 e il 5 settembre si procede ad una nuova selezione presso la cornice di Villa Sospiri, a Golfo Aranci. Non sono ancora molte le notizie trapelate sui luoghi delle riprese in Sardegna, che si troverà ad avere nuovamente un ruolo importante in una produzione internazionale – negli ultimi anni vi sono state girate diverse scene della serie tv “Catch 22” di George Clooney, del film “La Sirenetta” di Rob Marshall e del prossimo kolossal “Star Wars: Starfighter” in uscita nel 2027. La nuova commedia con Adam Sandler dovrebbe approdare in Costa Smeralda e in altre zone della Gallura.