Nuova location per Un Posto al Sole: la longeva e popolare serie tv ambientata a Napoli cambia momentaneamente ambientazione per un motivo speciale.

Un Posto al Sole saluta Napoli, almeno temporaneamente: per festeggiare il trentennale della serie tv, la troupe si trasferisce in Calabria per girare le riprese di alcune scene di puntate in onda a partire dalla metà di luglio.

Le nuove location di Un Posto al Sole in Calabria

L’annuncio del ‘trasloco’ di Un Posto al Sole è stato annunciato sul sito ufficiale di Rai Com: per festeggiare i trent’anni del popolarissimo daily-drama, il più longevo della tv di Napoli, parte un tour alla scoperta delle meraviglie della Calabria, dalle montagne della Sila fino al mare della costa tirrenica.

Dal 15 al 19 giugno i protagonisti della serie saranno impegnati a Camigliatello Silano, Scalea, San Nicola Arcella e Praia a Mare, per girare le riprese di alcune scene in onda a luglio. A fare da sfondo alle vicende della soap ci saranno le bellezze naturali, uniche e suggestive di località storiche del territorio calabrese.

Le riprese saranno realizzate in collaborazione con Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione con Rai Com. Si tratta di un evento speciale per Un Posto al Sole, fin qui sempre caratterizzato da un legame indissolubile con l’ambientazione di Napoli.

Fin dal 1996, infatti, le riprese della serie avvengono nel Centro di Produzione Rai del Capoluogo campano situato in via Guglielmo Marconi 9, dove sono ricostruiti gli interni degli appartamenti di palazzo Palladini e delle altre ambientazioni, come il Caffè Vulcano, il Comando dei Vigili Urbani, l’Ospedale San Filippo e i Cantieri Navali.

Per le riprese degli esterni di Palazzo Palladini, dal 2003 viene usata Villa Volpicelli, mentre nelle prime stagioni della serie era stata utilizzata Villa Rocca Matilde. Sono tantissime, inoltre, le scene girate per le pizzerie di Napoli, tra le vie del Centro Storico, nelle piazze e nei musei.

Perché Un Posto al Sole ha lasciato Napoli

Come detto Un Posto al Sole ha lasciato solo momentaneamente Napoli: per celebrare i trent’anni dalla messa in onda della prima puntata, la serie tv approda in Calabria, andando alla scoperta dei luoghi più belli della regione.

Un Posto al Sole è la prima soap opera prodotta in Italia e anche la più longeva: va in onda su Rai 3 dal 21 ottobre del 1996 e in trenta stagioni, fino al 25 agosto del 2025, sono state girate e trasmesse 6761 puntate, un vero e proprio record per la televisione italiana.

Il format è stato ideato da Wayne Doyle con la collaborazione di Adam Bowen, Gino Ventriglia e Michele Zatta e il metodo di produzione ‘industriale’ è basato su Neighbours, una serie australiana.

Prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, Un Posto al Sole è una serie che a differenza delle classiche soap opera incentrate su intrighi amorosi decontestualizzati e atemporali, è caratterizzata da una narrazione fortemente radicata nella realtà contemporanea.

Al centro della trama ci sono le vicende degli abitanti di un condominio, palazzo Palladini, situato sulla collina partenopea di Posillipo, con vista sul golfo di Napoli e il Vesuvio. Accolto subito positivamente dal pubblico, Un Posto al Sole ha conquistato sempre più spettatori con il passare del tempo, diventando uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo.