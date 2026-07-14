Un Passo dal Cielo dice addio alle Dolomiti del Cadore dopo otto stagioni, chiudendo un’esperienza che aveva dato ampia visibilità al territorio

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Per anni, tra aprile e giugno, San Vito di Cadore ha accolto la troupe e gli attori di ‘Un Passo dal Cielo’. In questa estate del 2026, però, il rito non si ripete, la serie lascia le Dolomiti del Cadore e interrompe un appuntamento diventato familiare per il paese.

Perché ‘Un Passo dal Cielo’ lascia le Dolomiti del Cadore

Il legame tra la fiction e il territorio bellunese nasce nell’estate del 2020, quando la produzione sceglie il Cadore per ambientare una parte centrale della serie. Dalla sesta stagione, San Vito e le località circostanti entrano così nelle case degli spettatori di Rai Uno, trasformando montagne e specchi d’acqua in presenze costanti del racconto televisivo.

Per diversi anni, San Vito ha accolto circa cento persone tra interpreti, tecnici, autori e personale impegnato nella produzione. Da aprile fino alla fine di giugno, il paese ai piedi dell’Antelao era solito cambiare ritmo, con il set che entrava nella quotidianità del territorio coinvolgendo attività locali e abitanti chiamati a partecipare come comparse.

Con il tempo, il rapporto tra la comunità e i professionisti della serie ha assunto un carattere sempre più familiare, gli attori frequentavano il paese anche al di fuori delle riprese e alcuni di loro intrecciavano la propria vita privata con quella di San Vito, come Giusy Buscemi, che durante le lavorazioni portava i figli nell’asilo comunale.

Al termine delle ultime riprese, la sala polifunzionale ha ospitato una serata con il cast, durante la quale il pubblico ha incontrato i protagonisti della fiction; un appuntamento che è rimasto l’ultimo momento condiviso tra il paese e la produzione.

Dopo la messa in onda dell’ottava stagione, infatti, ‘Rai’ non ha rinnovato ‘Un Passo dal Cielo’ per un nuovo ciclo di episodi e la nona stagione non compare nei palinsesti; le fonti disponibili non indicano ragioni ufficiali legate alla decisione, che segna comunque la conclusione delle riprese nelle Dolomiti del Cadore.

Il sindaco Franco De Bon ricorda il rapporto costruito con gli attori e con la società di produzione, diventati nel tempo una presenza familiare per San Vito; in questa estate del 2026, dunque, l’assenza della troupe interrompe quindi un appuntamento che per quattro anni aveva accompagnato la vita del paese e sostenuto la sua visibilità televisiva.

L’impatto della fiction sul turismo nelle Dolomiti

La presenza di ‘Un Passo dal Cielo’ a San Vito di Cadore ha offerto una vetrina nazionale a un territorio già conosciuto dagli appassionati della montagna, ma meno presente nell’immaginario televisivo. Il lago di Mosigo, scelto come una delle ambientazioni principali, diventa uno dei luoghi simbolo della serie e attira visitatori interessati a riconoscere dal vivo gli scenari visti sul piccolo schermo.

Come si legge sul ‘Corriere della Sera’, Franco De Bon ha dichiarato: “L’impatto è stato incredibile, abbiamo avuto gli alberghi pieni anche nel 2021, appena dopo il periodo della pandemia“.

La promozioneha riguardato San Vito e anche luoghi limitrofi, quali Cortina, Auronzo, Borca e altre località della provincia di Belluno, tra cui l’esperienza del lago di Braies, diventato una meta molto frequentata dopo le prime stagioni della serie.

La fine della serie non suscita però particolare allarme tra gli amministratori locali; l’ex sindaco Emanuele Caruzzo ha osservato: “Qui il turismo arriva lo stesso, sono belle zone a prescindere. Dal lago di Mosigo, alla caserma… in questi anni, c’è stato un bel movimento”.

Anche il Consorzio di promozione turistica “Cadore Dolomiti” registra per l’estate un andamento in linea con quello dell’anno precedente. Il territorio continua a fare affidamento sulla propria identità paesaggistica e sulle opportunità offerte dai grandi eventi internazionali previsti nel 2026.

Il Consorzio ha infatti spiegato: “Ma noi contiamo sulla forte promozione data dalle Olimpiadi e Paralimpiadi”. L’addio di ‘Un Passo dal Cielo alle Dolomiti’, dunque, lascia un’assenza visibile nella vita di San Vito anche se non cancella ciò che la serie ha costruito negli anni.