Recentemente nel comune di Tarzo in Veneto diverse persone hanno denunciato di aver visto un pagliaccio che ricordava il famoso personaggio di 'It'

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A Tarzo, piccolo comune del Trevigiano, una vicenda insolita ha acceso il confronto tra i residenti. Al centro ci sono il presunto avvistamento notturno di un pagliaccio, una fotografia circolata sui social e numerose polemiche sulla sua autenticità. Il sindaco del paese ha dichiarato che l’immagine potrebbe essere stata realizzata con l’intelligenza artificiale, mentre i carabinieri stanno svolgendo verifiche sulla vicenda.

Il pagliaccio che terrorizza Tarzo

Tarzo si trova in provincia di Treviso, tra Conegliano e Vittorio Veneto, in un’area nota per le colline del Prosecco. Il comune veneto è finito recentemente al centro dell’attenzione dopo la segnalazione di una famiglia, che ha raccontato ai carabinieri di essersi imbattuta in una figura strana vestita da clown. Il fatto accaduto nei giorni intorno a Halloween ha suscitato clamore perché il pagliaccio in questione assomigliava a Pennywise, il personaggio del romanzo It di Stephen King. Il personaggio, però, è famoso anche grazie all’adattamento alla tv prima in una miniserie del 1990 e poi in due film, It (2017) e It – Capitolo due (2019).

Secondo quanto ricostruito da ‘Il Giornale’, la famiglia stava rientrando a casa quando avrebbe visto il presunto Clown di It lungo la strada. Uno di loro avrebbe scattato una fotografia e l’avrebbe poi pubblicata in un gruppo Facebook locale per segnalare l’avvistamento. La fotografia, condivisa online, mostra una figura mascherata in strada e ha alimentato molte domande su cosa sia veramente accaduto. La famiglia, poi, si è anche recata dai Carabinieri per segnalare il fatto.

Nei giorni successivi è stata riportata anche la segnalazione di una donna che, la sera del 2 novembre, avrebbe visto un uomo vestito da clown in via Trevisani del Mondo, vicino alla scuola primaria. La donna avrebbe chiamato il 112 e scattato una fotografia. I carabinieri hanno perlustrato la zona senza trovare nessuno. Anche questo scatto, poi, sarebbe stato condiviso su Facebook e, secondo alcune cronache, sarebbero arrivate anche altre segnalazioni.

La somiglianza con Pennywise di It ha reso le immagini immediatamente riconoscibili e ha contribuito alla loro diffusione. La discussione si è svolta soprattutto nei gruppi social online frequentati dagli abitanti, dove alcuni utenti hanno espresso preoccupazione e altri hanno messo in dubbio l’autenticità delle fotografie. Un precedente caso di un’immagine diventata virale ma manipolata artificialmente è avvenuto all’inizio dell’anno a Capaccio Paestum (Salerno). In quel caso la foto riguardava il presunto avvistamento di un alligatore.

La foto del pagliaccio divide le opinioni: chiesta una perizia

Il sindaco di Tarzo, Gianangelo Bof, ha contestato l’autenticità della fotografia e ha dichiarato di sospettare che sia stata realizzata con l’intelligenza artificiale. Come riporta sempre ‘Il Giornale’, il primo cittadino avrebbe anche prospettato una denuncia per procurato allarme. La famiglia che ha diffuso lo scatto ha scelto di rivolgersi a un avvocato per tutelare la propria reputazione e chiedere una perizia tecnica sull’immagine. Il legale ha riferito che i carabinieri stanno svolgendo verifiche e confronti fotografici nel punto indicato, anche per capire se l’inquadratura e le condizioni del luogo siano compatibili con lo scatto.

La questione è rilevante perché, secondo le ricostruzioni giornalistiche, l’incrocio in cui sarebbe comparso il clown non sarebbe coperto dalle telecamere di videosorveglianza. A rendere il quadro più complesso è il racconto di un’altra famiglia, che avrebbe segnalato ai carabinieri la presenza di un clown simile alcuni giorni dopo il primo episodio. Non è stato chiarito se questa segnalazione coincida con quella del 2 novembre, ma in questo caso, secondo le cronache, non sarebbero state condivise fotografie.