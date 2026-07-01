Un italiano su 50 è milionario: la classifica mondiale
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Pubblicati i nuovi dati del Global Wealth Report 2026 di Ubs, l’analisi sulla ricchezza mondiale giunta alla sua 17esima edizione. Dalla ricerca è emersa la classifica delle Nazioni con il più alto numero di milionari: basata sui dati del 2025, mette in fila tutti i Paesi del mondo con più abitanti che vantano un patrimonio di almeno un milione di dollari americani. I “paperoni” continuano a salire ogni anno: solo nel 2025 a livello internazionale sono cresciuti dell’1,5% rispetto all’anno precedente; quasi la metà dei nuovi milionari appartengono agli Stati Uniti con oltre 440.000 individui, mentre al secondo posto troviamo la Cina continentale.
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