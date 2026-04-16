Umberto II, l'ultimo Re d'Italia, potrebbe tornare nel nostro Paese: la svolta annunciata da parte di Emanuele Filiberto, l'erede di Casa Savoia

L’ultimo Re d’Italia potrebbe tornare presto nel nostro Paese: ad annunciarlo è stato Emanuele Filiberto di Savoia, parlando del ritorno della salma di Umberto II a più di quarant’anni dalla sua scomparsa.

L’ultimo Re torna in Italia, cosa ha detto Emanuele Filiberto

Del possibile ritorno della salma di Umberto II, l’ultimo Re d’Italia, ha parlato così Emanuele Filiberto in una lunga intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, in cui si è detto fiducioso di una possibile svolta in concomitanza con le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica Italiana:

“Finalmente mio nonno, l’ultimo re d’Italia, Umberto II e nonna Maria José potranno tornare in patria. Sono fiducioso che proprio perché in questo 2026 l’Italia celebra 80 anni di Repubblica, sia anche tempo di far pace con la storia, che prima è stata quella di 85 anni di Italia unita con re Savoia, sono fiducioso nel viatico del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.

Nell’intervento, Emanuele Filiberto ha spiegato di aver parlato con il Governo e anche con il Vaticano e che l’ultima parola spetta al Quirinale: “Sono tutti d’accordo nel concedere il rientro delle salme di mio nonno e mia nonna scomparsa il 27 gennaio 2001 e da allora sepolta con nonno ad Altacomba. L’ultima parola, al Quirinale”.

Umberto II è stato l’ultimo Re d’Italia dal 9 maggio al 13 giugno del 1946, per abdicazione del padre Vittorio Emanuele III. Alla fine della Terza Guerra Mondiale e con la vittoria della Repubblica nel referendum istituzionale del 1946, ebbe inizio l’esilio di Casa Savoia, poi concluso nel 2002.

Alla morte avvenuta nel 1983, le spoglie di Umberto II vennero portate, per suo espresso volere, nell’Abbazia di Altacomba in Francia, a fianco di quelle di Re Carlo Felice, nel dipartimento francese della Savoia dalla quale la famiglia traeva le sue origini storiche.

Dove riposerebbe Umberto II, l’ultimo Re d’Italia

Nella lunga intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, Emanuele Filiberto ha spiegato che qualora la salma di Umberto II tornasse in Italia, riposerebbe al Pantheon, presente nella classifica dei musei e monumenti più visitati d’Italia:

“Dove dovrebbe riposare Umberto II? Al Pantheon, con gli altri Savoia che han regnato. Mi rifiuto di pensare a qualsiasi altra opzione, e credo che il rientro vada nella direzione di una riappacificazione”.

Emanuele Filiberto ha parlato anche della fine dell’esilio e di cosa si prova a essere il Capo di Casa Savoia dopo la scomparse del padre, avvenuta circa due anni fa: “Torno ora dalla Sicilia e sono stato di recente a Genova per le attività dei nostri Ordini dinastici che assieme alla custodia della storia millenaria del casato sono l’altro impegno che sento di dover portare avanti come capo di Casa Savoia, che poi…c’è un capo pure per un condominio!”.

Non poteva mancare, infine, un parere sulla questione legata alla restituzione dei gioielli del tesoro della Corona: “Aspettiamo un nuovo verdetto, e con i tempi della giustizia in Italia dovrebbe arrivare a novembre 2028. Pronti a continuare il caso con la giustizia europea. Perché non sono gioielli della Corona ma di famiglia, da 80 anni in un caveau per l’ingenuità di re Umberto che pensava di lasciarli in banca al sicuro per qualche mese di esilio e poi tornare a riprenderli”.