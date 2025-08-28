L'ultima cosa che ha fatto Clooney prima di lasciare Laglio

George Clooney ha salutato il lago di Como lasciando Villa Oleandra dopo un’estate tra eventi mondani, ospiti illustri e progetti di beneficenza

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

George Clooney, insieme alla moglie Amal, ha lasciato Villa Oleandra, la storica dimora di Laglio che dal 2002 è il suo rifugio estivo sul Lago di Como. Prima della partenza, però, non sono mancate occasioni di incontro e momenti mondani che hanno reso memorabili gli ultimi giorni in riva al Lario.

L’ultima tappa di Clooney prima di lasciare il lago di Como

L’attore americano ha salutato il Lago di Como, dove ha trascorso gran parte dell’estate, per raggiungere Venezia e partecipare alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

L’ultimo gesto di Clooney prima di lasciare il lago ha avuto un sapore dolce e informale. L’attore ha infatti trascorso del tempo con il collega e amico Adam Sandler, che lo affiancherà sul red carpet veneziano con il film “Jay Kelly”. Proprio Sandler è stato riconosciuto e fotografato in una pasticceria storica di Cernobbio, dove si è fermato per un assaggio che ha attirato l’attenzione dello staff e dei curiosi.

L’episodio ha confermato ancora una volta il legame di Clooney con il territorio comasco, da anni al centro della sua vita privata e pubblica. Villa Oleandra, acquistata all’inizio degli anni Duemila dopo un incontro fortuito davanti ai cancelli della dimora, è diventata negli anni un simbolo internazionale.

Dalle finestre affacciate sulle acque di Laglio sono passati ospiti illustri come Brad Pitt, Matt Damon, Cindy Crawford e Catherine Zeta-Jones. La villa settecentesca è stata anche scenario di eventi mondani, raccolte fondi e incontri che hanno contribuito a rendere il piccolo borgo una meta di curiosità e fascino globale.

Come George Clooney ha trascorso l’estate sul Lario

L’estate 2025 è stata per Clooney un susseguirsi di momenti privati e pubblici, dove, tra le prime cose fatte appena messo piede sul Lago di Como, non sono mancate le serate mondane in alcuni dei luoghi più noti della sponda occidentale, dal Grand Hotel Tremezzo al ristorante “Il Gatto Nero” di Cernobbio, dove l’attore si è concesso anche qualche scatto sorridente finito sui social. Ma l’appuntamento che ha attirato maggiore attenzione è stato senza dubbio quello legato alla beneficenza.

Tra Villa Oleandra e la vicina Passalacqua di Moltrasio, Clooney e Amal hanno ospitato un gruppo ristretto di mecenati internazionali per sostenere la Clooney Foundation for Justice, l’organizzazione fondata dalla coppia per promuovere i diritti umani e la giustizia globale. I partecipanti hanno versato cifre ingenti – si è parlato di circa 176 mila euro – per vivere cinque giorni sul Lario a stretto contatto con la coppia. Tra gli ospiti, anche Nadia Murad, Premio Nobel per la Pace 2018, che ha partecipato come relatrice d’eccezione all’iniziativa.

La raccolta fondi ha rappresentato il momento clou di una stagione già ricca di eventi, confermando il ruolo di Clooney come ambasciatore non solo del cinema, ma anche dell’impegno sociale e la sua presenza ha attirato l’attenzione dei media e dei turisti.

Con la partenza verso Venezia, si è chiusa così un’altra estate comasca per Clooney. Ora i riflettori sono puntati sul Lido, dove l’attore sarà protagonista con “Jay Kelly”, film diretto da Noah Baumbach che racconta la crisi d’identità di un attore di successo, una pellicola che lo vedrà affiancato da Adam Sandler, Laura Dern, Greta Gerwig e Alba Rohrwacher, e che promette di essere uno dei titoli di punta della rassegna veneziana.