Gli U2 tornano in concerto in Italia: due date a Milano nel 2027

La storica band irlandese degli U2 ha annunciato una nuova tournée per il 2027 che vede in programma anche due date in Italia, allo Stadio San Siro

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Gli U2 hanno annunciato due concerti a Milano nell’estate del 2027, come parte di un nuovo tour negli stadi che toccherà diverse città europee. L’annuncio arriva nell’anno del cinquantesimo anniversario della band e a poche settimane dall’uscita di un nuovo album. Per i fan italiani si apre così l’attesa per il ritorno dal vivo del gruppo.

Le date dei concerti degli U2 in Italia

Gli U2 si sono formati a Dublino nel 1976, dopo che il batterista Larry Mullen Jr. aveva affisso a scuola un annuncio per trovare altri musicisti. Da quel primo incontro sono rimasti nella band Bono, The Edge, Adam Clayton e lo stesso Mullen, la formazione che salirà sul palco anche nel tour del 2027. Nel settembre 2026 il gruppo ha celebrato cinquant’anni di attività con un’esibizione alla Mount Temple Comprehensive, la scuola dove tutto era cominciato, e con un concerto a sorpresa a Dublino. Nel corso della carriera, la band irlandese ha costruito un repertorio memorabile e ha portato i propri concerti negli stadi di tutto il mondo.

Tra i brani più noti figurano With or Without You, One e Beautiful Day, che sono diventati tra i più riconoscibili. La nuova tournée, intitolata Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour, accompagnerà anche l’uscita di Carnaval De Luz, sedicesimo album in studio degli U2, prevista per il 13 novembre 2026. Il nuovo brano The Greatest Show On Earth è già stato pubblicato. Come svela il ‘Corriere della Sera’, il tour mondiale partirà in America Latina con date già annunciate, per poi proseguire negli altri continenti.

In Sud America le tappe includono concerti a Città del Messico, San Paolo e Buenos Aires, a partire da febbraio 2027. Alcuni appuntamenti sono già andati esauriti e sono state aggiunte nuove date nelle tre città. La fase di concerti in Europa comincerà, invece, il 26 aprile da Stoccolma, e proseguirà a Parigi, Lisbona, Amsterdam, Londra e Berlino, prima di arrivare in Italia. Per il pubblico italiano gli appuntamenti sono fissati allo Stadio San Siro di Milano, lunedì 5 e martedì 6 luglio 2027. Le due date segnano il ritorno degli U2 negli stadi dopo una lunga pausa dal tour. La band ha presentato lo spettacolo come una produzione dal vivo che ripercorrerà la loro intera storia.

Biglietti per i concerti degli U2 a Milano

Dopo gli Oasis, quindi, un altro storico gruppo della scena musicale si prepara ad arrivare in Italia nel 2027. La vendita generale dei biglietti per i concerti degli U2 a San Siro è prevista per venerdì 6 novembre 2026, dalle ore 10. I ticket saranno disponibili tramite i canali ufficiali indicati da Live Nation, tra cui Ticketmaster e TicketOne. Al momento dell’annuncio non erano ancora stati comunicati i prezzi. Quando gli Oasis hanno messo in vendita i biglietti delle date italiane, è stato subito un boom di richieste, con anche hotel e strutture ricettive che hanno visto impennare le prenotazioni per le date dei concerti.

Prima della vendita generale sono previste diverse finestre di prevendita. Gli iscritti a U2.com saranno divisi in due gruppi: il gruppo Feedback potrà accedere da lunedì 2 novembre alle 10, mentre il gruppo Hype entrerà martedì 3 novembre alla stessa ora. Entrambe le prevendite termineranno mercoledì 4 novembre alle 22. Per accedere occorre un abbonamento a pagamento.

Mercoledì 4 novembre, dalle 10 alle 22, è prevista anche una finestra riservata ai titolari di carte Visa e a chi ha effettuato il preorder dell’album. L’Artist Presale si svolgerà invece giovedì 5 novembre, sempre dalle 10 alle 22. Per parteciparvi è necessario registrarsi entro domenica 1° novembre alle 23:59, selezionando le date a cui si è interessati. La registrazione dà accesso alla prevendita, ma non garantisce la disponibilità dei biglietti.