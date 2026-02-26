Tutti vogliono le Olimpiadi estive in Italia: le possibili sedi

Dopo Milano-Cortina 2026, sale la voglia di Olimpiadi estive in Italia: piovono proposte da ogni parte del Paese, ecco quali sono le possibili sedi

In Italia è “febbre” da Olimpiadi: lo straordinario successo ottenuto da Milano-Cortina 2026 ha riacceso la voglia di tornare a ospitare anche i Giochi estivi che mancano nel nostro Paese da Roma 1960, unico precedente.

Finita la manifestazione che ha visto gli atleti azzurri fare incetta di medaglie, sono stati in molti a sognare il ritorno delle Olimpiadi estive in Italia, proponendo la “candidatura” di diverse città, non solo la Capitale. Dopo Parigi, le prossime Olimpiadi del 2028 sono in programma a Los Angeles e le successive del 2032 a Brisbane, quindi eventualmente all’Italia toccherebbero i Giochi del 2036 o del 2040.

Olimpiadi estive in Italia, le possibili sedi da Roma a Venezia

La città più gettonata è Roma: ha ospitato le Olimpiadi estive nel 1960 e grazie al Foro Italico, che ospita lo stadio Olimpico, i campi da tennis e lo stadio del nuoto, è già dotata di molte strutture utilizzabili.

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a domanda precisa sulla possibile sede delle eventuali Olimpiadi in Italia ha indicato proprio la Capitale: “A Roma c’è una percentuale di impianti già realizzata – ha spiegato – poi dipende da come ci si candida. Il 2036 e il 2040 sono lontani, però credo che il nostro Paese meriti un’Olimpiade estiva”,

Alle parole di Buonfiglio è seguita la risposta di Giovanni Malagò, il quale ha predicato calma sulla possibilità di ospitare i Giochi estivi: “Chiunque oggi esprima opinioni su questo argomento onestamente sbaglia, è fuori luogo – ha dichiarato il Presidente della Fondazione Milano Cortina – poi è chiaro che tutti possano sognare”.

Il sogno di ospitare le Olimpiadi non riguarda solo Roma, ma anche altre città d’Italia come Venezia: come riferito da ‘Il Dolomiti’, l’ex Governatore del Veneto Luca Zaia aveva annunciato che avrebbe parlato della candidatura di Venezia con Giorgia Meloni, in occasione della cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026, andata in scena all’Arena di Verona. Per Venezia si punterebbe a organizzare un’Olimpiade diffusa, come i Giochi Invernali da poco conclusi: coinvolto tutto il territorio del Veneto e anche parte del Trentino.

Le proposte di Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna

In quella che sembra ormai diventata una vera e propria corsa alle Olimpiadi estive, si è inserita anche la Lombardia, forte del successo organizzativo di Milano-Cortina 2026. Il Governatore lombardo Attilio Fontana non ha dubbi: “Se vogliamo garantire successo dobbiamo farle in Lombardia. Le Olimpiadi invernali le abbiamo organizzate contro la volontà di tanti: una scommessa vinta senza che ci fosse tutto il Paese a sostenerci”.

E se tutti vogliono le Olimpiadi, torna d’attualità anche un’eventuale candidatura di Firenze, proposta in tempi non sospetti da Matteo Renzi. Il senatore ed ex sindaco del Capoluogo toscano ne ha riparlato in una recente intervista, mettendo nel mirino l’edizione del 2040: “Immaginiamo per un attimo le gare di sport acquatici sulla costa toscana e quelle di terra tra Firenze e gli altri capoluoghi – ha dichiarato Renzi a ‘QN’ – sarebbe uno spettacolo”.

D’accordo con Renzi anche Eugenio Giani: il Governatore della Toscana sogna una grande Olimpiade diffusa che possa coinvolgere Firenze, la Toscana ma anche i territori dell’Emilia Romagna: “Abbiamo le strutture adatte e nella prospettiva del 2040 c’è il tempo necessario per costruire quello che ci manca”.