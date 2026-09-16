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Turisti stranieri in Italia: città preferite nazione per nazione
Una ricerca condotta da Uber ha permesso di conoscere quali sono le nazionalità di turisti con più presenze nelle principali destinazioni italiane: gli americani, per esempio, preferiscono maggiormente le città d’arte, mentre gli inglesi amano l’Adriatico e le destinazioni di mare.
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