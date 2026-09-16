Turisti stranieri in Italia: città preferite nazione per nazione

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Una ricerca condotta da Uber ha permesso di conoscere quali sono le nazionalità di turisti con più presenze nelle principali destinazioni italiane: gli americani, per esempio, preferiscono maggiormente le città d’arte, mentre gli inglesi amano l’Adriatico e le destinazioni di mare.