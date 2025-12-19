Turismo, Venere influencer prende vita: chi è Francesca Faccini

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha presentato al pubblico la versione "umana" della Venere influencer: è la giovane Francesca Faccini

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Nell’aprile del 2023 l’Italia ha scelto di raccontarsi al mondo con un’operazione tanto ambiziosa quanto divisiva che ha visto protagonista la Venere di Botticelli. Simbolo di una nuova campagna di promozione turistica nazionale, la Venere è diventata uno dei casi comunicativi più discussi degli ultimi anni. L’iniziativa, voluta dal Ministero del Turismo insieme a Enit e realizzata con il contributo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio, ha subito acceso il dibattito pubblico. A distanza di oltre due anni, quella Venere torna al centro dell’attenzione. Ma questa volta non è solo un avatar digitale, il simbolo prende “vita”, incarnandosi in una persona reale: Francesca Faccini.

Chi è Francesca Faccini, la nuova Venere

Il progetto della Venere influencer, firmato dal Gruppo Armando Testa, è accompagnato dal claim: “Open to meraviglia”. Un’espressione che mescola inglese e italiano con l’obiettivo di parlare a un pubblico internazionale. La Venere di Botticelli, icona universale dell’arte rinascimentale, è stata così reinterpretata come virtual influencer ed è diventata protagonista di video e campagne.

Il progetto ha visto anche la creazione di un profilo Instagram ufficiale pensato per dialogare con un pubblico più giovane, social e internazionale. Una scelta che ha fatto discutere, ma che ha comunque garantito alla campagna una grande visibilità. In questi giorni di fine 2025 si è aperta una nuova fase del progetto. La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha, infatti, presentato al pubblico la versione “umana” della Venere influencer.

L’evento organizzato per l’occasione era titolato: “Welcome to Meraviglia, Natale tra tradizione e innovazione” e si è tenuto presso il Maio Restaurant Rooftop di Roma. L’idea è quella di portare il nuovo volto della campagna a viaggiare davvero per l’Italia. In particolare, la nuova Venere dovrà esplorare piccoli borghi e far conoscere le mete meno battute dal turismo di massa.

La ragazza scelta per incarnare la Venere si chiama Francesca Faccini, ha 23 anni, studia psicologia e sogna di diventare attrice. Ha già avuto qualche esperienza nel mondo della TV dato che ha fatto una piccola parte nella fiction “Fosca Innocenti”, con Vanessa Incontrada. La selezione della Venere, viene spiegato, non è stata diretta dal Ministero. ‘La Repubblica’ ha ripreso le parole della Ministra sul tema: “Non l’ho scelta io – dice Santanchè – c’è stato un casting fatto da Ig Italia.” Oltre 300 candidate sono state vagliate per individuare un volto che potesse richiamare l’armonia e l’immaginario della Venere botticelliana.

Le dichiarazioni ufficiali e i numeri del turismo italiano

Durante la presentazione della nuova Venere, Daniela Santanchè ha colto l’occasione per parlare della riuscita della campagna ma anche dei numeri del turismo in Italia. Sempre su ‘La Repubblica’ si leggono le sue parole in merito: “Ringrazio quelli che l’hanno derisa, ma all’estero ha spopolato.” La Santanchè ha così rivendicato il successo internazionale della campagna “Open to meraviglia”. Un successo che, secondo la ministra, è andato oltre le polemiche e ora si riflette anche nei numeri del turismo italiano.

Parlando all’evento, la Ministra Santanchè ha così condiviso i dati di un 2025 da record. Le stime, ha spiegato, proiettano l’Italia verso quota 470 milioni di presenze turistiche, con il sorpasso sulla Francia. Un risultato ottenuto anche grazie ad un’ottima strategia digitale, tanto che anche il portale Italia.it, secondo la ministra, sarebbe diventato il primo in Europa per visibilità e performance.