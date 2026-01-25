Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Turismo, le migliori mete gourmet per il 2026: 3 sono in Italia

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le migliori mete gourmet per il 2026? A rivelarlo è stata la Guida Michelin che stilato l’elenco delle località da visitare anche e soprattutto per fare un’esperienza gastronomica: tre si trovano in Italia.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI