Turismo, le migliori mete gourmet per il 2026: 3 sono in Italia

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le migliori mete gourmet per il 2026? A rivelarlo è stata la Guida Michelin che stilato l’elenco delle località da visitare anche e soprattutto per fare un’esperienza gastronomica: tre si trovano in Italia.