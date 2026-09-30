Turismo, l'Italia tra i 10 Paesi top: la classifica mondiale
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Svelata la nuova classifica dedicata ai migliori Paesi al mondo per il turismo, secondo l’edizione 2026 del Travel & Tourism Development Index del World Economic Forum. Per stilare la graduatoria sono stati presi in esami tre fattori chiave: infrastrutture e connettività, ricchezza di risorse e sicurezza e sostenibilità
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