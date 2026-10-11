Cos'è il "turismo delle nonne": è boom anche in Italia

Il turismo delle nonne è la nuova tendenza che sta conquistando anche l'Italia, soprattutto tra i giovani alla ricerca di un modo diverso di viaggiare

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Dimenticate le solite visite guidate: la nuova tendenza che conquista i giovani passa dalle cucine di casa e dai racconti di chi custodisce tradizioni antiche, si chiama turismo delle nonne e sta cambiando il modo di vivere alcune esperienze di viaggio, con un interesse crescente anche in Italia.

Come funziona il turismo delle nonne

Le esperienze di viaggio cambiano e, accanto alle visite culturali tradizionali, cresce l’interesse per attività che permettono di entrare in contatto con la vita quotidiana delle comunità locali. Il cosiddetto grandma tourism (turismo delle nonne), nasce proprio da questa ricerca e propone laboratori e percorsi affidati a donne anziane, depositarie di conoscenze maturate nel corso degli anni.

Come raccontato dalla ‘BBC’ e riportato da ‘AGI’, il fenomeno coinvolge soprattutto i viaggiatori più giovani, interessati a conoscere le tradizioni attraverso il rapporto diretto con chi le custodisce. L’esperienza assume così una dimensione personale, nella quale il tempo trascorso insieme e la possibilità di apprendere diventano parte integrante della vacanza.

La tendenza si collega al grandmacore, un movimento diventato popolare sui social che rivaluta attività domestiche e pratiche artigianali associate alle generazioni precedenti, dalla preparazione dei dolci al lavoro a maglia, queste occupazioni hanno trovato una nuova visibilità anche grazie a TikTok, prima di influenzare il settore turistico.

A confermare l’interesse è un’indagine della piattaforma GetYourGuide, secondo cui il 76% dei viaggiatori della Generazione Z intervistati in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti sarebbe disposto a prenotare un’attività ispirata all’universo delle nonne. Secondo i dati della stessa società, inoltre, le prenotazioni di laboratori ed esperienze formative sono aumentate di oltre il 250% dal 2023 al 2025.

Dove si sta diffondendo il turismo delle nonne

Il fenomeno ha già trovato applicazione in diverse destinazioni internazionali, con proposte che cambiano a seconda delle tradizioni locali. A Bangkok, per esempio, la Watpo Massage School affida anche a insegnanti anziane la formazione di chi desidera apprendere le tecniche del massaggio thailandese, creando occasioni di incontro che vanno oltre l’insegnamento pratico; mentre in Giappone, invece, alcune esperienze consentono ai visitatori di esplorare Tokyo accompagnati da donne del posto.

Anche l’Italia rientra tra le destinazioni coinvolte, soprattutto grazie al patrimonio gastronomico e alle ricette tramandate nelle famiglie. Una delle esperienze raccontate dalla BBC riguardano anche cittadini americani, quali una donna che avrebbe partecipato a un corso di pasta fresca organizzato nell’abitazione di una donna anziana nei dintorni di Roma.

Durante l’incontro, la preparazione del cibo è diventata l’occasione per condividere abitudini e conoscenze, nonostante le difficoltà linguistiche, e la viaggiatrice ha raccontato di aver apprezzato soprattutto l’accoglienza ricevuta e il rapporto instaurato con la padrona di casa, tanto da voler cercare iniziative simili durante i viaggi successivi.

La stessa formula si ritrova in Irlanda, dove a Galway vengono insegnati ai turisti a realizzare specialità della cucina locale, dal pane integrale allo stufato tradizionale, e le lezioni permettono di conservare ricette familiari attraverso un’attività condivisa, nella quale anche le generazioni più anziane assumono un ruolo attivo nell’offerta turistica.

Il successo internazionale di queste iniziative mostra come l’incontro tra generazioni stia acquisendo spazio nel mercato delle esperienze di viaggio; per l’Italia, dove le tradizioni culinarie familiari rappresentano una componente importante della cultura locale, il turismo delle nonne offre un’ulteriore occasione per valorizzare i saperi quotidiani attraverso il contatto diretto con chi li tramanda.