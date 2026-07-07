Concerto di Bobby Solo a Castiglione del Lago, il caso moscerini

Il concerto di Bobby Solo a Castiglione del Lago è saltato a causa della presenza di troppi moscerini: polemiche tra gli organizzatori e il cantante

Il concerto di Bobby Solo a Castiglione del Lago è stato annullato per la presenza di centinaia di moscerini: la decisione ha creato una polemica tra gli organizzatori dell’evento e l’artista.

Perché è saltato il concerto di Bobby Solo e il caso moscerini

L’esibizione di Bobby Solo era in programma nella serata di sabato 4 luglio 2026 presso la Rocca del Leone di Castiglione del Lago, in occasione del Festival dei Tramonti, ma la massiccia presenza di moscerini ha portato all’annullamento del concerto.

La location dell’evento, infatti, era piena di chironomidi, vasta famiglia cosmopolita di insetti dell’ordine dei ditteri: centinaia di esemplari avrebbero reso impossibile l’esibizione di Bobby Solo in Umbria.

Il mancato concerto ha dato vita a una polemica tra gli organizzatori dell’evento e il cantante. Come riportato da ‘Repubblica’, la direzione del Festival, attraverso una nota, ha precisato che “la decisione non è in alcun modo riconducibile all’organizzazione che voleva fortemente lo svolgimento dello spettacolo”.

Con un post su Facebook, inoltre, gli organizzatori hanno annunciato che verranno rimborsati i biglietti acquistati per il concerto di Bobby Solo che non è più andato in scena: “Tutti i biglietti acquistati saranno integralmente rimborsati – si legge sul post – ci scusiamo per l’inconveniente e vi ringraziamo per la comprensione”.

La polemica tra Bobby Solo e gli organizzatori a Castiglione del Lago

Saltato il concerto nella splendida location di Castiglione del Lago, borgo umbro sul Lago Trasimeno, c’è stato un botta tra la direzione del Festival e Bobby Solo. Gli organizzatori hanno fatto sapere, attraverso una nota, di “essere stati colti completamente di sorpresa da un comportamento tanto improvviso quanto ingiustificato”.

Per la macchina organizzatrice dell’evento “l’episodio risulta ancor più incomprensibile visto che la sera prima, sempre alla Rocca del Leone, si è svolto il Gran Galà della danza sotto le stelle con oltre 150 artisti e circa 500 spettatori. Proprio grazie alla straordinaria partecipazione del pubblico e alla qualità degli eventi ospitati alla Rocca, l’organizzazione aveva già avviato un dialogo con il Comune di Castiglione del Lago per programmare un grande concerto per il prossimo anno”.

La risposta di Bobby Solo non si è fatta attendere, con il cantante che ai microfoni di ‘Ansa’ ha spiegato: “Non sono assolutamente scappato. Siamo arrivati, abbiamo montato tutto sul palco e poi siamo stati circondati da miliardi di moscerini che ci pizzicavano e ci mordevano. C’era pochissima gente, venti o trenta persone, proprio per via di questo problema. In Umbria c’è un dramma politico che non si riesce a risolvere, quello dei moscerini”.

Sui social, inoltre, il cantante ha pubblicato un post rivolto ai suoi fan, in cui ha fatto sapere di aver dato la disponibilità a esibirsi a settembre: “Cari amici, noi abbiamo le prove che abbiamo montato tutto e poi siamo stati assaliti da centinaia di moscerini che ci mordevano. Ci sono offerti di rifare il concerto a settembre”.

La vicenda dei moscerini a Castiglione del Lago è avvenuta negli stessi giorni in cui altri insetti hanno creato non pochi disagi in Italia: un’invasione di zanzare all’aeroporto di Malpensa ha fatto tardare due voli, uno diretto ad Alicante e l’altro a Napoli.