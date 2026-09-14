Troppe bestemmie allo skatepark: il sindaco di Marcon lo chiude

Troppe bestemmie allo skatepark di Marcon: Matteo Romanello, sindaco del Comune in provincia di Venezia, ha deciso di chiudere l'impianto sportivo

Lo skatepark di Marcon chiude per troppe bestemmie: la decisione è arrivata da parte del sindaco Matteo Romanello che ha scelto la tolleranza zero nei confronti di chi si è macchiato di comportamento non adeguati per un luogo pubblico.

Il sindaco di Marcon chiude lo skatepark per troppe bestemmie

L’impianto sportivo del paese in provincia di Venezia da troppo tempo era oggetto di episodi di degrado, tra danneggiamenti e rifiuti abbandonati ovunque. Le segnalazioni sono aumentate negli ultimi mesi, insieme a quelle relative alle bestemmie pronunciate da diversi frequentatori abituali.

Il sindaco Matteo Romanello ha deciso di intervenire in prima persona, disponendo la chiusura dello skatepark di Marcon fino al 20 settembre. Il primo cittadino lo ha annunciato attraverso un lungo post pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook:

“Per colpa di qualcuno, a pagarne le conseguenze sono tutti. Skatepark chiudo per 9 giorni. Comportamenti inaccettabili, bestemmie, atteggiamenti inadeguati da parte dei giovani, rifiuti buttati ovunque e una totale mancanza di rispetto verso il patrimonio pubblico. Di fronte a tutto questo, oggi ho deciso di dare un segnale forte, firmando un’ordinanza drastica, la chiusura dello skatepark e del parco giochi per la durata di 9 giorni.

​Questo stop deve obbligare tutti a una riflessione profonda, e in modo particolare le famiglie. È il momento di fermarsi, di sedersi a tavola e parlare con i propri figli. Vogliamo che questo diventi un luogo di aggregazione puro, sano e sincero, così come lo abbiamo pensato, o vogliamo continuare a tollerare questo andamento? Questo è il primo messaggio.

Vi avviso fin da ora: alla ripresa non ci saranno sconti, partiranno sanzioni e ammende. E vi dico anche un’altra cosa, senza filtri: se il copione non cambia, i giorni di chiusura aumenteranno. Oggi sono 9, la prossima volta che dovesse risultare necessario ne aggiungeremo altri 3, e così via. Nel frattempo leggetevi il Regolamento, chissà che il rispetto non torni di moda a Marcon”.

L’ordinanza sindacale per la chiusura dello skatepark

Sul sito web del Comune di Marcon è stata pubblicata l’ordinanza sindacale n. 89 del 10.09.2026 con cui viene “disposta la chiusura temporanea dello skatepark comunale presso il parco urbano di Via dello Sport, per la durata di 9 (nove) giorni, con decorrenza dalle ore 08:00 dell’11 settembre 2026 e fino alle ore 08:00 del 20 settembre 2026”.

Nell’ordinanza si legge che durante il periodo di chiusura “è fatto divieto a chiunque di accedere e utilizzare lo skatepark, fatta eccezione per il personale comunale, gli addetti alla manutenzione, gli agenti di Polizia Locale e gli altri soggetti espressamente autorizzati dal Comune per ragioni di servizio, controllo, sicurezza o manutenzione”.

La riapertura ufficiale dello skatepark in provincia di Venezia al termine del periodo di chiusura “avverrà in concomitanza con le attività e i corsi gratuiti programmati nell’area per la giornata del 20 settembre 2026, previa verifica finale delle condizioni di sicurezza da parte dei competenti uffici comunali”.

La chiusura, si legge nelle premesse dell’ordinanza, è stata disposta dopo che sono stati rilevati “comportamenti inadeguati da parte dell’utenza in pieno contrasto con il Regolamento” come “danneggiamento degli elementi

tecnici di scorrimento, abbandono sistematico di rifiuti e, in particolare, la pericolosissima presenza di cocci di bottiglie di vetro sulla superficie della pista, con grave rischio per l’incolumità di chi pratica attività sportiva”.