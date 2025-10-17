In provincia di Treviso una casa messa in vendita non trova nuovi acquirenti perché al suo interno c'è una colonia di oltre duecento pipistrelli

Una casa immersa nella natura sembra l’occasione perfetta per chi sogna la vita in campagna, ma c’è un’abitazione, in provincia di Treviso, che sembra non voler trovare nuovi inquilini. Il motivo? La soffitta della casa è popolata da una colonia di circa trecento pipistrelli. L’insolita presenza ha trasformato quella che poteva essere una tranquilla abitazione in un caso. Nonostante il prezzo competitivo e l’ampio terreno, chi si è interessato alla proprietà ha finito per rinunciare. Ma la proprietaria è per ora irremovibile: i pipistrelli non si toccano.

Una casa “invasa” dai pipistrelli nel cuore del Trevigiano

Cappella Maggiore è un comune tranquillo in provincia di Treviso che sorge ai piedi del Bosco del Cansiglio. È qui che è stata messa in vendita una grande casa circondata dal verde che, a prima vista, sembrerebbe il rifugio ideale per chi ama la natura. Da oltre trent’anni, però, la soffitta della casa è abitata da una colonia di pipistrelli della specie Rhinolophus hipposideros, conosciuta come rinolofo minore o ferro di cavallo minore per la sua strana forma.

Si tratta di una specie diffusa in Europa, che di solito vive nelle grotte o nelle cavità naturali, ma che in questo caso ha trovato rifugio tra le travi della mansarda di una casa privata. Il problema è che la proprietà è stata di recente messa in vendita, ma la presenza di questi pipistrelli spaventa chi vorrebbe acquistare la casa. Nonostante gli agenti immobiliari abbiano consigliato agli attuali proprietari di rimuovere la colonia per favorire la vendita, gli attuali signori non vogliono cedere.

Al ‘Corriere della Sera’ la proprietaria Michela Deon ha dichiarato: “La vendita non si conclude non per una questione di prezzo, ma perché vendiamo tutto il pacchetto, casa con i pipistrelli in soffitta compresi. Gli agenti immobiliari che mi seguono mi hanno caldamente suggerito di eliminare la colonia per poter favorire la vendita, ma io non ci penso nemmeno. Non vogliono neppure salire in soffitta perché temono che i pipistrelli si attacchino ai capelli, quando si sa benissimo che si tratta di una leggenda e che non c’è alcun pericolo.”

Le parole degli esperti sulla colonia di pipistrelli

Il caso ha attirato l’attenzione di esperti e ricercatori, tra cui Andrea Pereswiet-Soltan, dell’Institute of Systematics and Evolution of Animals della Polish Academy of Sciences, che insieme ad altri esperti sta valutando una soluzione sostenibile. Pereswiet-Soltan sempre al ‘Corriere della Sera’ ha detto: “Stiamo valutando la costruzione di una Bat house poco lontano dalla casa di Deon. La soluzione migliore in assoluto sarebbe che l’abitazione venisse acquistata dalla Regione, che potrebbe trasformarla in un mausoleo per pipistrelli. Si tratta di una specie protetta e sarebbe davvero un peccato perdere una colonia così numerosa.”

Ma per il momento l’idea dell’intervento della Regione Veneto resta solo una proposta. Gli esperti sottolineano che il caso di Cappella Maggiore è veramente fuori dal comune. Una colonia di Rhinolophus hipposideros così numerosa in un’abitazione privata è un evento rarissimo. Marcello Consolo, referente sui chirotteri per il Veneto del Gruppo italiano ricerca chirotteri (Girc) ha dato al ‘Corriere’ maggiori informazioni sulla colonia: “Si tratta — spiega — di una colonia di circa 300 pipistrelli della specie Rhinolophus hipposideros. Questo è un evento molto raro, una colonia così numerosa in una mansarda non l’avevo mai vista nel corso della mia esperienza da referente per il Girc.”

Poi l’esperto fornisce alcuni dettagli sulla specie del pipistrello rinolofo minore: “Il rinolofo minore — spiega Consolo sempre al ‘Corriere della Sera’ — è una specie che tende a tornare sempre nello stesso rifugio. In questa casa trovano finestre sempre aperte e un ambiente ideale per partorire.” Questo è proprio uno dei motivi per i quali gli attuali proprietari non vogliono cacciare la colonia.