La BBC ha fatto un reportage su Treviso, elogiandola per l'ottima cucina, le iniziative green e come candidata a essere un'alternativa a Venezia

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Piccola, elegante e autentica, Treviso si presenta come un intreccio di canali, ponti e vicoli, dove il tempo sembra scorrere con un ritmo più lento rispetto alle città vicine. Le mura rinascimentali racchiudono un centro storico fatto di botteghe, piazze, famose fontane e portici animati. È una città non solo dalla lunga storia ma anche dal ricco patrimonio gastronomico. Hanno qui le loro origini: il tiramisù, il radicchio rosso e il prosecco. In questi giorni, Treviso con la sua storia e il suo fascino è riuscita a conquistare anche la BBC, che le ha dedicato un lungo elogio.

L’elogio della BBC alla città di Treviso

Nel suo recente reportage, la BBC definisce Treviso “silenziosamente deliziosa”, un luogo dove sostenibilità e buon gusto convivono in perfetta armonia. Mentre Venezia affronta i problemi legati all’overtourism e all’inquinamento della laguna, Treviso, che sorge a soli trenta minuti di distanza, rappresenta una versione più autentica e vivibile. Il racconto della BBC parla della storia e dell’essenza della città.

Si comincia descrivendo un piatto di tagliatelle condite con il Primiero Botìro, un burro artigianale di malga di montagna. Questo piatto tipico non può che essere accompagnato da un calice di vino bianco locale, come il famoso Prosecco. Un quadro semplice ma evocativo, che racchiude parte dell’identità gastronomica del territorio. Ma la BBC non si ferma alla tradizione culinaria locale. Sottolinea come Treviso sia la prima città italiana a vincere il “European Green Leaf Award 2025”, riconoscimento europeo destinato ai centri tra i 20.000 e i 100.000 abitanti che si distinguono per progetti ambientali innovativi.

Con quasi 94.000 residenti, Treviso ha convinto la giuria europea grazie a un percorso di riqualificazione urbana. Il capoluogo trevigiano, inoltre, recentemente è stato inserito sia nella graduatoria delle città “più smart” d’Italia realizzata dal nuovo City Vision Score sia in quella delle città più wine friendly. Tutto questo, insomma, concorre a rendere Treviso un modello alternativo a Venezia, ormai segnata dal turismo di massa e dalla fragilità ambientale.

Le testimonianze raccolte dalla BBC

Nel suo reportage, la BBC raccoglie anche le parole di chi vive a Treviso ogni giorno e ci lavora. A parlare è innanzitutto Alessandro Manera, vicesindaco e anima del progetto sostenibile: “Siamo orgogliosi della nostra città”, spiega. “Non volevamo dimostrare di essere i più belli o i più verdi, ma quelli che stanno davvero migliorando.” Manera racconta come la città abbia costruito chilometri di nuove piste ciclabili, piantato oltre 6.000 alberi e modernizzato il sistema fognario.

Un impegno importante per un territorio situato nella Pianura Padana, una delle aree più inquinate d’Europa, dove il ruolo degli alberi è cruciale per migliorare la qualità dell’aria. Anche Ilaria Barbon, guida di Treviso, offre alla BBC una prospettiva suggestiva: “I canali sono i protagonisti della nostra città”, racconta. “Il fiume Sile è stato essenziale per lo sviluppo della città. Le mura e i corsi d’acqua l’hanno protetta nei secoli e ancora oggi sono parte della sua identità.” La guida sottolinea come il legame con l’acqua sia tuttora fortissimo.

Con l’app Free Acqua i cittadini possono trovare le fontane pubbliche dove riempire le borracce d’acqua potabile, nell’ottica di un futuro “plastic zero”. Il passato e il presente della città vengono raccontati anche nei vecchi mulini ad acqua, un tempo usati per macinare grano, oggi recuperati e riconvertiti in mini-impianti idroelettrici. Infine, la BBC dà voce ad Annalisa De Martin, guida turistica e appassionata ciclista: “Treviso si scopre pedalando” racconta. Organizza tour in bicicletta lungo i canali e nelle campagne circostanti, combinando percorsi naturalistici e tappe gastronomiche.