A Treviso i Benetton vendono la villa di Giuliana: il maxi prezzo

A Treviso la famiglia Benetton ha messo in vendita un altro immobile di lusso: si tratta della villa di Giuliana Benetton in pieno centro città

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

La famiglia Benetton rappresenta da decenni un pilastro dell’imprenditoria italiana. Originari di Ponzano Veneto, i fratelli Luciano, Gilberto, Carlo e Giuliana negli anni Sessanta hanno trasformato un piccolo laboratorio di maglieria in un colosso della moda, noto come United Colors of Benetton. Dopo anni di crescita ed espansione la famiglia ha affrontato momenti di difficoltà che hanno portato alla vendita di diversi immobili, come la villa di Giuliana in centro a Treviso.

Lussuosa dimora dei Benetton sul Sile in cerca di nuovo proprietario

Oggi, il gruppo Benetton è attivo non solo nel settore dell’abbigliamento ma anche in settori come infrastrutture, immobili e investimenti finanziari. Secondo stime recenti, il patrimonio netto della famiglia supera i 5 miliardi di euro, con Luciano Benetton che è stato spesso inserito tra i più ricchi in Italia secondo le classifiche di Forbes. Dopo anni di espansione, segnati anche dalle campagne provocatorie di Oliviero Toscani, la famiglia sembra ora affrontare una fase di maggiore difficoltà.

Questo periodo ha visto prendere anche la decisione di cedere una dimora storica nel cuore di Treviso. Considerata un vero e proprio capolavoro, la dimora si trova su Riviera Santa Margherita, a due passi dall’Archivio di Stato, si estende su quattro piani e vanta una vista mozzafiato sul fiume Sile. Non mancano un giardinetto privato e un’elegante veranda ispirata allo stile francese. Gli interni, invece, custodiscono arredi progettati dal celebre designer Tobia Scarpa e opere del pittore Enrico Benetta.

Il ‘Corriere della Sera’ riporta che la proprietà è stata valutata 2,5 milioni di euro (circa 5.600 euro al mq) e appartiene formalmente a Paola Bertagnin Benetton, ma è stata a lungo in usufrutto alla madre Giuliana Benetton, cofondatrice dell’impero familiare insieme ai fratelli. Sempre il ‘Corriere’, inoltre, specifica che ora la casa è libera da inquilini, né Giuliana né la figlia Paola risultano più domiciliate lì. Il prezzo non è negoziabile, come altre famose ville venete, anche questo è un immobile che unisce posizione invidiabile, finiture di lusso e storia familiare.

Altre proprietà della famiglia cedute negli ultimi anni

La cessione della villa di Giuliana non è un caso isolato, ma parte di un trend più ampio: i Benetton stanno dismettendo selezionati immobili di lusso sparsi in Italia per finanziare la rinascita aziendale. L’emblema di questa politica è Villa Minelli a Ponzano Veneto, acquistata nel 1968 e trasformata nella storica sede operativa del gruppo. Questo complesso del Seicento, con palazzo principale, due barchesse e una cappella privata, incarna l’essenza delle ville venete palladiane.

Per decenni ha ospitato uffici amministrativi e circa 300 dipendenti del gruppo prima di essere messo in vendita. Negli anni recenti, simili operazioni hanno riguardato altri asset e immobili di lusso. Nel 2022, la famiglia ha venduto un attico di prestigio a Milano in zona Brera per oltre 10 milioni di euro. Sempre in Lombardia, un palazzo rinascimentale a Bergamo è passato di mano per 4,5 milioni. In Veneto, oltre a Treviso, è stata ceduta una residenza sul Lago di Garda, valutata 7 milioni.

Queste transazioni, stimate complessivamente in decine di milioni, riflettono una crisi più profonda. A giugno 2024, l’uscita dell’AD Massimo Renon ha aperto la strada a Massimo Sforza, che ha varato tagli a fornitori, chiusure di negozi a redditività zero e recupero crediti. Per il 2025, il piano prevedeva pareggio di bilancio, con focus su e-commerce e mercati emergenti