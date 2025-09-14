Treni, le migliori stazioni d'Europa: le italiane in classifica
Svelate quali sono le migliori e le peggiori stazioni dei treni in Europa: le italiane presenti nella classifica European Railway Station Index 2025
Il Consumer Choiche Center, per la nuova edizione dell’European Railway Station Index, ha preso in esame cinquanta delle stazioni ferroviarie più trafficate d’Europa, classificandole in base al volume di passeggeri, così da evidenziare dove i consumatori possono aspettarsi la migliore esperienza di viaggio.
Per attribuire un punteggio che va da 0 a 100, le varie stazioni sono state valutate anche su fattori come le opzioni di biglietteria, i servizi, l’accessibilità, il Wi-Fi gratuito, la copertura ferroviaria a livello nazionale e locale e la disponibilità di servizi ride-sharing.
