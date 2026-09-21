Tre Bicchieri 2027, i migliori vini d'Italia regione per regione

I migliori vini d'Italia: le eccellenze premiate con il riconoscimento dei Tre Bicchieri nell'edizione 2027 della Guida Vini d'Italia di Gambero Rosso

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Il Gambero Rosso ha presentato la nuova Guida Vini d’Italia 2027 dedicata alle migliori produzioni delle cantine italiane: come ogni anno, i migliori vini del nostro Paese vengono premiati con i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento della prestigiosa Guida.

I migliori vini regione per regione

La Guida è il frutto di un lavoro che parte da lontano: ogni anno, per valutare in anteprima le nuova annate, in particolare nei mesi di maggio, giugno e nella prima metà di luglio, i degustatori nominati da Gambero Rosso sono impegnati su tutto il territorio nazionale.

In ogni regione italiana vengono raccolte le bottiglie di vino da sottoporre alla degustazione, in collaborazione con gli enti e le associazioni come consorzi, camere di commercio oppure enoteche regionali. La raccolta delle bottiglie, naturalmente, avviene con modalità tali da non rendere riconducibile la relativa bottiglia al produttore, così da avere una garanzia in merito all’imparzialità del giudizio.

Le prime tre regioni di cui sono stati annunciati i vini premiati con i Tre Bicchieri della Guida 2027 sono Umbria, Liguria e Sicilia. Per quanto riguarda la Sicilia, la regione non si distingue più solamente per i grandi rossi, ma spiccano anche diversi vini bianchi che guidano una sorta di rivoluzione.

In Umbria vince la tradizione, con i grandi vini rossi di Montefalco, insieme al Sagrantino e ai bianchi da invecchiamento, mentre in Liguria spiccano in modo particolare i bianchi sapidi e i rossi di grande carattere.

Guida Vini d’Italia 2027 Gambero Rosso: i Tre Bicchieri

Liguria

Colli di Luni Vermentino Giardino dei Vescovi 2024 Giacomelli

Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2025 Cantine Lunae Bosoni

Colli di Luni Vermentino Sup. 2025 Ottaviano Lambruschi

Colline di Levanto Vermentino Luccicante 2025 Cà du Ferrà

Dolceacqua Curli 2024 Maccario Dringenberg

Riviera Ligure di Ponente Pigato Le Russeghine 2024 Bruna

Sicilia

Biancoviola 2024 Aldo Viola

Cerasuolo di Vittoria 2024 Feudi del Pisciotto

Etna Bianco A’ Puddara 2024 Tenuta di Fessina

Etna Bianco Anthemis 2024 Monteleone

Etna Bianco Arrigo 2023 Alta Mora

Etna Bianco Contrada Arcuria 2024 Restivo

Etna Bianco Contrada Cottanera 2022 Cottanera

Etna Bianco Contrada Pietrarizzo 2024 Francesco Tornatore

Etna Bianco Muganazzi 2024 Graci

Etna Bianco Sup. Contrada Volpare Frontebosco 2025 Maugeri

Etna Rosso Calderara Sottana 2024 Girolamo Russo

Etna Rosso Cavanera Rovo delle Coturnie Contrada Marchesa 2022 Firriato

Etna Rosso Contrada Vign. Monte Gorna V. V. Ris. 2020 Cantine Nicosia

Etna Rosso V. Barbagalli 2023 Pietradolce

Faro 2024 Le Casematte

Faro Palari 2021 Palari

Grotta dell’Oro 2025 Hibiscus

Infatata 2025 Caravaglio

Magaggiaro Mandrarossa 2025 Cantine Settesoli – Mandrarossa

Marsala Sup. Secco 2016 Francesco Intorcia Heritage

Passito di Pantelleria Ben Ryè 2023 Donnafugata

Sicilia Acini di Grillo 2025 Possente

Sicilia Grillo Firma del Tempo Ris. 2024 Cantine Fina

Sicilia Grillo Tasca d’Almerita Withaker Mozia 2025 Tasca d’Almerita

Sicilia Grillo Trisole 2025 Cantine Birgi

Sicilia Kheirè Grillo Ris. 2024 Tenuta Gorghi Tondi

Sicilia Nerello Mascalese 2023 Feudo Arancio

Sicilia Nero d’Avola Duca Enrico 2022 Duca di Salaparuta

Sicilia Nero d’Avola Saia 2024 Feudo Maccari

Sicilia Noto Santa Cecilia 2023 Planeta

Zibibbo 2025 Barraco

Umbria

Cervaro della Sala 2024 Castello della Sala

Fiorfiore Grechetto 2024 Roccafiore

Il Trebbio 2025 Goretti

Montefalco Bianco Sperella 2025 Tenuta Bellafonte

Montefalco Rosso Ris. 2022 Antonelli – San Marco

Montefalco Sagrantino 2021 Terre de La Custodia

Montefalco Sagrantino 2022 F.lli Pardi

Montefalco Sagrantino 2022 Scacciadiavoli

Montefalco Sagrantino Lunga Attesa 2019 Tenute Lunelli – Carapace

Montefalco Sagrantino Terra Cupa 2021 Romanelli

Narni Ciliegiolo Brecciaro 2024 Leonardo Bussoletti

Orvieto Cl. Sup. Luigi e Giovanna 2023 Barberani

Orvieto Cl. Sup. Mare Antico 2024 Decugnano dei Barbi

Primo d’Anfora 2023 Argillae

Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Ris. 2021 Lungarotti

Trasimeno Gamay C’Osa Ris. 2024 Madrevite

Trasimeno Gamay Divina Villa Ris. 2023 Duca della Corgna – Cantina del Trasimeno.

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