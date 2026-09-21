Tre Bicchieri 2027, i migliori vini d'Italia regione per regione
I migliori vini d'Italia: le eccellenze premiate con il riconoscimento dei Tre Bicchieri nell'edizione 2027 della Guida Vini d'Italia di Gambero Rosso
Il Gambero Rosso ha presentato la nuova Guida Vini d’Italia 2027 dedicata alle migliori produzioni delle cantine italiane: come ogni anno, i migliori vini del nostro Paese vengono premiati con i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento della prestigiosa Guida.
I migliori vini regione per regione
La Guida è il frutto di un lavoro che parte da lontano: ogni anno, per valutare in anteprima le nuova annate, in particolare nei mesi di maggio, giugno e nella prima metà di luglio, i degustatori nominati da Gambero Rosso sono impegnati su tutto il territorio nazionale.
In ogni regione italiana vengono raccolte le bottiglie di vino da sottoporre alla degustazione, in collaborazione con gli enti e le associazioni come consorzi, camere di commercio oppure enoteche regionali. La raccolta delle bottiglie, naturalmente, avviene con modalità tali da non rendere riconducibile la relativa bottiglia al produttore, così da avere una garanzia in merito all’imparzialità del giudizio.
Le prime tre regioni di cui sono stati annunciati i vini premiati con i Tre Bicchieri della Guida 2027 sono Umbria, Liguria e Sicilia. Per quanto riguarda la Sicilia, la regione non si distingue più solamente per i grandi rossi, ma spiccano anche diversi vini bianchi che guidano una sorta di rivoluzione.
In Umbria vince la tradizione, con i grandi vini rossi di Montefalco, insieme al Sagrantino e ai bianchi da invecchiamento, mentre in Liguria spiccano in modo particolare i bianchi sapidi e i rossi di grande carattere.
Guida Vini d’Italia 2027 Gambero Rosso: i Tre Bicchieri
Liguria
- Colli di Luni Vermentino Giardino dei Vescovi 2024 Giacomelli
- Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2025 Cantine Lunae Bosoni
- Colli di Luni Vermentino Sup. 2025 Ottaviano Lambruschi
- Colline di Levanto Vermentino Luccicante 2025 Cà du Ferrà
- Dolceacqua Curli 2024 Maccario Dringenberg
- Riviera Ligure di Ponente Pigato Le Russeghine 2024 Bruna
Sicilia
- Biancoviola 2024 Aldo Viola
- Cerasuolo di Vittoria 2024 Feudi del Pisciotto
- Etna Bianco A’ Puddara 2024 Tenuta di Fessina
- Etna Bianco Anthemis 2024 Monteleone
- Etna Bianco Arrigo 2023 Alta Mora
- Etna Bianco Contrada Arcuria 2024 Restivo
- Etna Bianco Contrada Cottanera 2022 Cottanera
- Etna Bianco Contrada Pietrarizzo 2024 Francesco Tornatore
- Etna Bianco Muganazzi 2024 Graci
- Etna Bianco Sup. Contrada Volpare Frontebosco 2025 Maugeri
- Etna Rosso Calderara Sottana 2024 Girolamo Russo
- Etna Rosso Cavanera Rovo delle Coturnie Contrada Marchesa 2022 Firriato
- Etna Rosso Contrada Vign. Monte Gorna V. V. Ris. 2020 Cantine Nicosia
- Etna Rosso V. Barbagalli 2023 Pietradolce
- Faro 2024 Le Casematte
- Faro Palari 2021 Palari
- Grotta dell’Oro 2025 Hibiscus
- Infatata 2025 Caravaglio
- Magaggiaro Mandrarossa 2025 Cantine Settesoli – Mandrarossa
- Marsala Sup. Secco 2016 Francesco Intorcia Heritage
- Passito di Pantelleria Ben Ryè 2023 Donnafugata
- Sicilia Acini di Grillo 2025 Possente
- Sicilia Grillo Firma del Tempo Ris. 2024 Cantine Fina
- Sicilia Grillo Tasca d’Almerita Withaker Mozia 2025 Tasca d’Almerita
- Sicilia Grillo Trisole 2025 Cantine Birgi
- Sicilia Kheirè Grillo Ris. 2024 Tenuta Gorghi Tondi
- Sicilia Nerello Mascalese 2023 Feudo Arancio
- Sicilia Nero d’Avola Duca Enrico 2022 Duca di Salaparuta
- Sicilia Nero d’Avola Saia 2024 Feudo Maccari
- Sicilia Noto Santa Cecilia 2023 Planeta
- Zibibbo 2025 Barraco
Umbria
- Cervaro della Sala 2024 Castello della Sala
- Fiorfiore Grechetto 2024 Roccafiore
- Il Trebbio 2025 Goretti
- Montefalco Bianco Sperella 2025 Tenuta Bellafonte
- Montefalco Rosso Ris. 2022 Antonelli – San Marco
- Montefalco Sagrantino 2021 Terre de La Custodia
- Montefalco Sagrantino 2022 F.lli Pardi
- Montefalco Sagrantino 2022 Scacciadiavoli
- Montefalco Sagrantino Lunga Attesa 2019 Tenute Lunelli – Carapace
- Montefalco Sagrantino Terra Cupa 2021 Romanelli
- Narni Ciliegiolo Brecciaro 2024 Leonardo Bussoletti
- Orvieto Cl. Sup. Luigi e Giovanna 2023 Barberani
- Orvieto Cl. Sup. Mare Antico 2024 Decugnano dei Barbi
- Primo d’Anfora 2023 Argillae
- Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Ris. 2021 Lungarotti
- Trasimeno Gamay C’Osa Ris. 2024 Madrevite
- Trasimeno Gamay Divina Villa Ris. 2023 Duca della Corgna – Cantina del Trasimeno.
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