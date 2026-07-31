Travaglio tifa contro l'Italia: le parole scatenano una bufera

Hanno scatenato un vero e proprio caso sui social le parole di Marco Travagli: il giornalista ha rivelato di tifare contro la Nazionale italiana

Marco Travaglio, giornalista, saggista, scrittore e opinionista italiano ha dichiarato recentemente di aver tifato contro la Nazionale italiana di calcio: le sue parole hanno scatenato un vero e proprio caso sui social.

Travaglio tifa contro la Nazionale italiana: le sue parole

Il noto giornalista Marco Travaglio ha parlato del suo rapporto con la Nazionale italiana durante una puntata del podcast ‘Fuori’ di Victoria Cabello:

“Quando gioca la Nazionale di solito tifo contro – le parole di Travaglio nel podcast riportate da ‘Adnkronos’ – detesto la retorica finto patriottica, detesto la fuffa quando vincono, non sai quanto ho goduto per la terza eliminazione consecutiva dal Mondiale”.

Il giornalista, nel corso del podcast di Victoria Cabello, ha però specificato di aver tifato per alcune Nazionali del passato, come quella che ha partecipato ai Mondiali in Argentina del 1978 e quella che si è poi laureata campione del mondo quattro anni dopo in Spagna; in entrambe le occasioni il commissario tecnico era Enzo Bearzot.

“Ho tifato rare volte per la Nazionale – ha spiegato Travaglio – solo quando era proprio fantastica, nel 1978 e nel 1982 con Bearzot, perché c’erano tutti i miei idoli, soprattutto Zoff“.

Nel corso del suo intervento, Travaglio ha affrontato anche altri argomenti legati allo sport, parlando della sua passione per il tennis e di Jannik Sinner:

“Gioco a tennis una volta a settimana contro un maestro di 21 anni, è uno che rosica se perde un punto, perdo sempre ma mi dà soddisfazione togliergli qualche game. Se tifo Sinner? Non mi piace, non mi diverte. Mi diverte Alcaraz quindi tifo Alcaraz, come tifavo per Connors perché non mi piaceva Borg”.

La reazione di Matteo Renzi alle parole di Travaglio

Matteo Renzi, senatore e Presidente di Italia Viva, ha dedicato un lungo post su ‘X’ alle dichiarazioni rilasciate da Marco Travaglio sulla Nazionale italiana di calcio. Di seguito alcuni passaggi di quanto scritto dall’ex Premier sui social:

“Marco Travaglio ammette di aver ‘goduto’ quando l’Italia non si è qualificata per la terza volta ai Mondiali. Cioè lui gode quando il suo Paese perde – ha scritto Renzi – gode per una sconfitta dell’Italia, mentre gode pensando che ci sono dei bambini che non si sono mai emozionati vedendo l’Italia ai Mondiali, mentre gode perché in una piazza non possiamo abbracciarci felici per le Notti Magiche o per un’emozione chiamata Calcio”.

Oltre a Renzi, sui social diversi utenti non hanno gradito le dichiarazioni di Marco Travaglio, pur rispettando ovviamente il suo punto di vista. Quando si parla di Nazionale si va sempre a toccare un nervo scoperto in un Paese come il nostro dove il calcio è quasi una religione.

Molti tifosi faticano a digerire la crisi del calcio italiano, con la Nazionale che ha mancato per tre volte la qualificazione ai Mondiali. La prima assenza è quella alla Coppa del Mondo di Russia 2018, quando gli azzurri guidati da Giampiero Ventura vennero sconfitti nello spareggio (andata e ritorno) contro la Svezia.

Per i Mondiali di quattro anni dopo, Qatar 2022, la situazione sembrava più incoraggiante: l’Italia di Roberto Mancini aveva vinto gli Europei del 2021 e si apprestava a vincere il suo girone di qualificazione, ma i due pareggi ottenuti nelle ultime due gare del girone di qualificazione contro Svizzera e Irlanda del Nord condannarono gli azzurri al secondo posto nel girone che significava ancora spareggio.

La nuova formula prevedeva una sorta di semifinale e finale per staccare il pass Mondiale: la sconfitta interna con la Macedonia lasciava gli azzurri di nuovo fuori dalla Coppa del Mondo. Più recente, invece, l’ultima delusione: niente Mondiali in USA, Messico e Canada per via del ko ai rigori contro la Bosnia.