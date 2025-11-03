Trapianti, record di donazioni: Italia tra i Paesi più generosi
di
Tra i Paesi europei, l’Italia è uno dei più generosi per quanto riguarda le donazioni per i trapianti: a rivelarlo è la nuova edizione della ‘Newsletter Transplant’ del Consiglio d’Europa insieme ai dati europei del Centro nazionale trapianti (Cnt). I due report consentono anche di conoscere gli ospedali con il maggior numero di trapianti.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Bruno Barbieri stronca il crudo alla barese, è polemica sul web
-
Eclissi totale, 5 minuti di buio in Italia: dove e quando vederla
-
Dove e quando apre il locale di Chef Mainardi con un solo tavolo
-
Turismo, tra Piemonte e Liguria nasce il Limonte: cosa cambia
-
Cinque Grappoli, le 40 migliori grappe italiane per il 2026
-
Nuovi IT Alert in Italia: "È collassata la diga di Forte Buso"
-
A Venezia turista segue il navigatore e finisce nel canale: video
-
Qual è la città più maleducata d'Italia: la classifica 2025
-
I migliori viaggi da fare nel 2026, le mete di tendenza