Trapianti, record di donazioni: Italia tra i Paesi più generosi

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Tra i Paesi europei, l’Italia è uno dei più generosi per quanto riguarda le donazioni per i trapianti: a rivelarlo è la nuova edizione della ‘Newsletter Transplant’ del Consiglio d’Europa insieme ai dati europei del Centro nazionale trapianti (Cnt). I due report consentono anche di conoscere gli ospedali con il maggior numero di trapianti.

