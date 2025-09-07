Spiaggia delle Due Sorelle, il tragitto sul navigatore è un caso

Il tragitto per arrivare alla Spiaggia delle Due Sorelle, nelle Marche, è un caso: turisti nel caos a causa delle indicazioni sbagliate del navigatore

Il tragitto per arrivare alla Spiaggia delle Due Sorelle, sulla riviera del Conero, è diventato un caso per la testimonianza di due turiste milanesi, le quali hanno avuto non poche difficoltà per raggiungere la destinazione.

Spiaggia delle Due Sorelle, caos navigatore

La testimonianza delle due turiste è stata riportata sull’edizione online de ‘Il Resto del Carlino’, dove si legge il racconto:

“Da Milano abbiamo scelto la Riviera del Conero per una settimana di vacanza. Abbiamo deciso di raggiungere le Due Sorelle. In macchina abbiamo inserito la destinazione e Google ci ha portato fin quassù, in cima al Monte Conero, nei pressi della chiesetta. Non conosciamo il posto ed è la prima volta che veniamo. Pagato il ticket per il parcheggio, ci avviciniamo al presunto sentiero da imboccare ma troviamo solo un cartello con la scritta ‘Per le Due Sorelle non si passa qui’. Siamo sconcertate”.

Le due turiste non erano a conoscenza del fatto che la Spiaggia delle Due Sorelle è raggiungibile solo via mare dal porticciolo di Numana, quindi in una zona diversa rispetto a quella dove sono arrivate utilizzando il navigatore. Chi non è pratico del posto, una volta raggiunta la sommità del Monte Conero, difficilmente riesce a capire come orientarsi. Un problema che, evidentemente, riguarda anche Google Maps.

L’edizione online del quotidiano riferisce che quanto successo alle due milanesi non è una novità e sono diverse le segnalazioni di disservizi simili pervenute presso gli uffici Iat della Riviera che sta facendo di tutto per provare a far cancellare quell’itinerario, sbagliato, da Google. Ironia della sorte la Spiaggia delle Due Sorelle è una delle spiagge italiane più cliccate su Google Street View.

Il colosso della Silicon Valley è stato interpellato anche dal Comune di Sirolo per lo stesso motivo, senza ottenere alcun risultato. E dall’ente l’indicazione per i visitatori è la seguente: “L’appello del Parco, ancora una volta, è di utilizzare soltanto i canali ufficiali del Parco stesso, il sito su tutti, dove ci sono tutti gli itinerari con eventuali aggiornamenti. Ai turisti diciamo che bisogna fidarsi solo delle notizie che arrivano dal Parco e nel dubbio contattare gli uffici”.

Come tracciato alternativo, inoltre, Google propone di percorrere il tratto che porta al Passo del Lupo a Sirolo: peccato che una volta arrivati lì vige l’interdizione al passaggio tramite un’ordinanza sindacale, emanata per motivi di sicurezza in quanto la zona è pericolosa.

Dove si trova la Spiaggia delle Due Sorelle

La Spiaggia delle Due Sorelle è una delle località più suggestive della Riviera del Conero: il suo nome deriva dalla presenza di due scogli gemelli verso il mare, particolarità che rende questo tratto affascinante e unico.

I due scogli che emergono dall’acqua, se guardati da Nord, assomigliano a due suore in preghiera: da qui il nome della spiaggia di ghiaia e ciottoli sovrastata da falesie verticali a picco sul mare, un angolo di paradiso dove la natura è assoluta protagonista.

Indicata dal National Geographic come una delle migliori spiagge d’Italia, la Spiaggia delle Due Sorelle è raggiungibile solo via mare, con imbarcazioni che partono d’estate dalla spiaggia di San Michele di Sirolo, dal Porto di Numana e da Marcelli di Numana. In alternativa tramite canoe, sup e altri piccoli natanti che si possono noleggiare in tutti gli stabilimenti balneari di Sirolo di Spiaggia Urbani e di San Michele-Sassi Neri.