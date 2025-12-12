Traffico, le città italiane dove si perde più tempo in coda

Quali sono le città dove si perde più tempo nel traffico? A rivelarlo è la nuova edizione dell’Inrix Global Traffic Scorecard che per ogni città indica quante ore vengono gettate via in coda nel giro di un anno. Per la classifica sono stati utilizzati dati aggiornati e osservati sugli spostamenti casa-lavoro, così da analizzare e confrontare le differenze nei comportamenti di viaggio in oltre 900 città di 36 Paesi.