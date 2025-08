Cos'è la tradizione del Miracolo della Neve d'Agosto a Roma: la leggenda della nevicata estiva e la costruzione della Basilica di Santa Maria Maggiore

A Roma ogni anno viene ricordato il miracolo della neve d’agosto attraverso una rievocazione storica che richiama sia i cittadini che i turisti. La rievocazione si riferisce a un fatto storico accaduto in passato e legato alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

Roma, cos’è la tradizione del miracolo della neve d’agosto

La rievocazione storica del miracolo della neve di Santa Maria Maggiore affonda le radici nella storia della Capitale: era il 5 agosto del 358 dopo Cristo quando Roma si svegliò sotto una coltre di neve bianca, un fatto insolito che viene narrato ancora oggi di anno in anno.

Secondo la leggenda quella notte la Vergine Maria apparve in sogno all’allora Pontefice, Papa Liberio, e al patrizio Giovanni, chiedendo di costruire una chiesa nel luogo che avrebbe indicato. Quando si svegliarono, sia il Papa che il patrizio trovarono l’Esquilino completamente ricoperto di neve, nonostante fosse pieno agosto.

Nel giorno dell’insolita nevicata imbiancò l’Esquilino, Liberio avrebbe tracciato nella neve il perimetro della nuova chiesa costruita in seguito grazie al finanziamento di Giovanni. Nel luogo dove nevicò, quindi, venne eretta la Basilica di Santa Maria Maggiore, dedicata proprio alla Madonna. E ogni anno, il 5 agosto, Roma celebra la storica ricorrenza.

La Basilica venne poi ristrutturata da Papa Sisto tra il 432 e il 440 dopo Cristo, ma la tradizione è rimasta: il 5 agosto di ogni anno, in ricordo di Nostra Signora della Neve, avviene la rievocazione del miracolo della Neve. Durante la celebrazione della messa del mattino e del Vespro della sera, una cascata di petali bianchi viene fatta scendere dal centro del soffitto a cassettoni in corrispondenza della mangiatoia.

Il programma delle celebrazioni per il 2025

Per quest’anno le celebrazioni della Rievocazione del Miracolo della Neve d’Agosto comprendono diversi eventi: la piazza della Basilica di Santa Maria Maggiore si trasforma in un grande teatro a cielo aperto, dove va in scena un’intensa nevicata artificiale tra spettacoli di musica e luci.

A tal proposito l’architetto Cesare Esposito, ideatore dello spettacolo di quest’anno, ha dichiarato: “Le antiche tradizioni sono la struttura portante della Nazione – le parole di Esposito riportate da ‘Adnkronos’ – e la piazza di Santa Maria Maggiore si animerà con luci, bande musicali e il Messia di Handel aprirà il cielo antico dell’Esquilino. La Fanfara dei Carabinieri, aprirà le celebrazioni con inni e pezzi classici. Ringrazio il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, il consigliere regionale Fabrizio Ghera e il presidente Regione Lazio Francesco Rocca e tutti gli sponsor che mi hanno sostenuto”.

Il magico evento rievocativo del 2025 prevede scenografie di forme immaginifiche che si conformano all’armonia universale della genesi del miracolo attraverso spettacolari giochi di luce. L’evento è presentato da due attori-conduttori, Angelo Blasetti e Pietro Romano, mentre la madrina della serata è l’attrice Laura Di Luca. Tra i tanti ospiti attesi c’è la giornalista Feliciana Di Spirito, presidente dell’associazione Accademia dei Pedagogisti.

La storia della Madonna della Neve viene raccontata attraverso poesie recitate da poeti come Elisabetta Pamela Petrolati, Michele Cioffi, Concezio Salvi, Angelo Mancini, Stefano Tozzi, Roger Peace, Ilda Tripodi. L’architetto Esposito dedica la lettura di un trattato a Roma, all’Italia, a Papa Francesco e a Michelangelo L’evento di quest’anno è dedicato al Sommo Pontefice Leone XIV, alla memoria di Papa Francesco e alla pace nel mondo.