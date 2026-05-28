Tradimenti in Italia, la classifica delle 20 città più "bollenti"

Quali sono le città più “bollenti” d’Italia dal punto di vista delle relazioni extraconiugali e dei tradimenti? A rivelarlo è la nuova classifica stilata da parte di ‘Ashley Madison’: si tratta di una nota piattaforma globale legata agli incontri agli incontri discreti con decine di milioni di iscritti, resa celebra da qualche anno a questa parte da uno slogan che recita “La vita è breve, concediti un’avventura”.