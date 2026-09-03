Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Toscana da scoprire: le 5 isole da non perdere per il Guardian

Pubblicato:

Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Al largo della costa livornese, alcune splendide isolette si specchiano nelle acque turchesi del mar Tirreno: è l’arcipelago toscano, meta di tantissimi turisti che in estate affollano le sue spiagge da sogno. Qui, tra natura incontaminata e piccoli borghi suggestivi, c’è davvero tanto da scoprire. Oggi ne parla il “Guardian”, prestigioso quotidiano britannico che offre diversi spunti interessanti sulle 5 principali isole dell’arcipelago: ecco cosa non perdere assolutamente.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI