Toscana da scoprire: le 5 isole da non perdere per il Guardian
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Al largo della costa livornese, alcune splendide isolette si specchiano nelle acque turchesi del mar Tirreno: è l’arcipelago toscano, meta di tantissimi turisti che in estate affollano le sue spiagge da sogno. Qui, tra natura incontaminata e piccoli borghi suggestivi, c’è davvero tanto da scoprire. Oggi ne parla il “Guardian”, prestigioso quotidiano britannico che offre diversi spunti interessanti sulle 5 principali isole dell’arcipelago: ecco cosa non perdere assolutamente.
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