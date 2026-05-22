Tortellini artigianali a 59 euro al kg, il caso a Bologna

Tortellini artigianali venduti a 59 euro al kg a Bologna, il video del pastificio diventa virale e apre il dibattito sul prezzo della qualità

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È giusto vendere tortellini artigianali a 59 euro al kg? Il reel Instagram di un pastificio bolognese evidenzia un nodo centrale della ristorazione, cioè quanto costa davvero il lavoro fatto a mano.

La polemica sul prezzo dei tortellini a Bologna

Il caso parte da un reel pubblicato su Instagram dal pastificio artigianale La Sfoglina Bio di Bologna. Nel video, Claudio Ianiri spiega e risponde alle critiche ricevute online per il prezzo dei suoi tortellini, venduti a 59 euro al chilogrammo, e trasforma una contestazione social in una spiegazione pubblica sui costi della produzione artigianale.

La polemica nasce da alcuni commenti comparsi sotto i contenuti social del laboratorio bolognese: diversi utenti hanno criticato il prezzo dei tortellini e lo hanno giudicato troppo alto rispetto alla media cittadina.

La questione dei tortellini a 59 euro al chilo evidenzia il rapporto tra qualità artigianale e accessibilità; dove il valore del lavoro manuale resta evidente, mentre l’aumento delle materie prime e dei costi di gestione rende più complesso mantenere certi prodotti entro una fascia di prezzo percepita come ordinaria. Per molti consumatori il prezzo continua a essere decisivo, e proprio da questo scarto nasce una domanda difficile: come tutelare il cibo ben fatto senza trasformarlo in una scelta per pochi?

Ianiri ha scelto quindi di entrare nel merito della cifra mostrando come si arriva al prezzo finale. Come si legge su Corriere della Sera, Claudio Ianiri, nel reel Instagram, dice: “Noi per fare un chilo di tortellini ci mettiamo due ore, quindi 17 euro lordi (per due) di manodopera, dodici euro di materia prima (solo il Parmigiano lo paghiamo 24 euro al kg), mettiamo 10 euro di costi di gestione e fanno 56 euro. Li vendiamo a 59, e se ci aggiungiamo qualche spesuccia extra, andiamo addirittura a rimetterci”.

Perché i tortellini artigianali costano 59 euro al kg

La Sfoglina Bio, aperta nell’autunno scorso, costruisce la propria identità su una produzione artigianale e certificata biologica; il laboratorio lavora anche attraverso gli ordini online e, secondo quanto racconta Ianiri, riceve richieste da diverse zone d’Italia e perfino dall’estero, anche se per ora la distribuzione resta concentrata sul mercato nazionale.

Il punto, secondo il titolare, riguarda l’intero processo che precede il prodotto finito, dato che un tortellino piccolo, chiuso a mano, preparato con ingredienti selezionati e in quantità limitate richiede tempi molto diversi da quelli della produzione meccanizzata.

Nell’intervista al ‘Corriere della Sera’, Ianiri chiarisce che il prezzo dipende dalle caratteristiche del prodotto e aggiunge che una persona, in un’ora, riesce a preparare circa mezzo chilo di tortellini, mentre una macchina può arrivare a produrne cento chili nello stesso tempo.

Il nodo economico resta legato soprattutto alla natura del prodotto, perché il tortellino artigianale richiede una lavorazione lenta: la pasta va tirata sottile, tagliata in piccoli quadrati, farcita e chiusa a mano.

Anche il ripieno incide sul costo finale, soprattutto quando segue una linea vicina alla tradizione bolognese, con carni suine, prosciutto crudo, mortadella e Parmigiano, tutti ingredienti che appartengono alla ricetta storica depositata alla Camera di Commercio di Bologna dalla Confraternita del Tortellino.