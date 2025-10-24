Torna l'ora solare in Italia: gli effetti sulle bollette

In Italia torna l'ora solare: quali sono le conseguenze sulle bollette e sulla salute dei cittadini secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale

Torna l‘ora solare in Italia: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora indietro, dando così l’arrivederci all’ora legale. Il cambiamento di orario comporta degli effetti sull’energia, con ripercussioni sulle bollette, e anche sulla salute.

In Italia torna l’ora solare: quali sono gli effetti sulle bollette

Sima, la Società Italiana di Medicina Ambientale, ha riferito che sul fronte energetico l’adozione dell’ora legale, in dieci anni dal 2004 al 2024, ha consentito un risparmio di 11,7 miliardi di kWh, equivalenti a una minore spesa sulle bollette dei cittadini di circa 2,2 miliardi di euro.

A questo vanno aggiunto quasi 100 milioni di euro e 330 milioni di kWh risparmiati nei sette mese di adozione dell’ora legale nel 2025, stando ai dati forniti da Terna. In un anno le emissioni di CO2 nell’aria, con l’ora solare, vengono ridotte di 200.000 tonnellate, pari alla quantità assorbita piantando da 2 a 6 milioni di nuovi alberi.

Anche per questi motivi, uniti a fattori legati alla salute, la Sima ha avviato una raccolta firme in collaborazione con Consumerismo No Profit, al fine di chiedere al Governo l’abolizione dell’ora solare e l’adozione dell’ora legale permanente. Come riferito da ‘Adnkoronos’, la petizione online per rendere definitiva tutto l’anno l’ora legale sarebbe già stata firmata da più di 350 mila italiani.

Luigi Gabriele che ricopre il ruolo di Presidente di Consumerismo, ha lanciato il seguente appello al Governo Meloni per l’abbandono definitivo dell’ora solare: “Chiediamo al governo Meloni di impegnarsi per arrivare in Italia all’abbandono definitivo dell’ora solare adottando l’orario legale tutto l’anno. Una possibilità prevista dall’Unione Europea che già nel 2019 ha approvato una Direttiva che lascia ampia discrezionalità agli Stati Membri, auspicando un coordinamento tra le varie nazioni per evitare ripercussioni sugli scambi commerciali e i movimenti transfrontalieri“.

Le conseguenze sulla salute

Se il ritorno dell’ora solare pesa di più sulle tasche degli italiani, cambiare orario due volte all’anno (da solare a legale e viceversa) comporta anche delle conseguenze sulla salute dei cittadini. Della questione ha parlato così Alessandro Miani, il Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale:

“Il passaggio ora legale/ora solare e viceversa determina ripercussioni negative sulla salute umana – le parole del numero uno di Sima riportate da ‘Adnkronos’ – si altera la ritmicità circadiana, ossia l’orologio biologico del nostro organismo che, in assenza di segnali provenienti dall’ambiente esterno, completa il proprio ciclo in circa 24 ore. Il mancato rispetto di questi ritmi naturali ha effetti sulla pressione arteriosa e la frequenza cardiaca: diversi studi hanno attestato una correlazione tra cambio di orario e patologie cardiache, con l’Università di Stoccolma che ha riportato un’incidenza del +4% di attacchi cardiaci nella settimana successiva all’introduzione dell’ora solare”.

Miani ha proseguito dicendo: “Si registrano poi problemi del sonno in una consistente fetta di popolazione, con conseguenze negative su concentrazione e umore e quindi su rendimento scolastico, efficienza sul lavoro, relazioni personali, ecc. Altri studi hanno poi certificato una correlazione tra il passaggio da ora legale a ora solare e l’incremento di incidentalità stradale e sul lavoro: ad esempio nei periodi di ora legale è stata registrata una diminuzione fino al -13% degli incidenti a danno di pedoni connessa all’aumento della visibilità lungo le strade nelle ore serali. Mentre una ricerca condotta in Australia ha perfino riscontrato un aumento dei suicidi nelle prime settimane di cambiamento dell’orario. Senza parlare delle possibili conseguenze sulla criminalità: con l’ora solare si allungano le ore di buio serali, quelle in cui si concentrano furti, rapine e altri reati”.